В Воронеже начали осмотр территории после падения обломков БПЛА
В Воронеже начали осмотр территории после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 10.01.2026
В Воронеже начали осмотр территории после падения обломков БПЛА
Воронежские власти начали осмотр территории, где были повреждения после падения обломков БПЛА, и готовятся к устранению последствий, сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости, 10.01.2026
В Воронеже начали осмотр территории после падения обломков БПЛА
Власти Воронежа готовятся к устранению последствий падения обломков БПЛА