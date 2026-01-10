Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже начали осмотр территории после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 10.01.2026
23:55 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/voronezh-2067179625.html
В Воронеже начали осмотр территории после падения обломков БПЛА
В Воронеже начали осмотр территории после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 10.01.2026
В Воронеже начали осмотр территории после падения обломков БПЛА
Воронежские власти начали осмотр территории, где были повреждения после падения обломков БПЛА, и готовятся к устранению последствий, сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T23:55:00+03:00
2026-01-10T23:55:00+03:00
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
воронеж
происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже начали осмотр территории после падения обломков БПЛА

Власти Воронежа готовятся к устранению последствий падения обломков БПЛА

© Фото : Подслушано Воронеж/TelegramПоврежденный ударом беспилотника дом в Воронеже
Поврежденный ударом беспилотника дом в Воронеже - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Подслушано Воронеж/Telegram
Поврежденный ударом беспилотника дом в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Воронежские власти начали осмотр территории, где были повреждения после падения обломков БПЛА, и готовятся к устранению последствий, сообщил мэр Сергей Петрин.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщил о сбитии около 10 беспилотников над Воронежем в субботу вечером. При падении обломков ранения получили два человека, три многоквартирных дома и один строящийся дом получили повреждения, в одной квартире начался пожар, его оперативно ликвидировали.
"По поручению губернатора Александра Гусева начали осмотр территории и подготовку к устранению последствий. Прошу жителей не распространять фото- и видеоматериалы, не давать привязку к местности. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!" — написал Петрин в своём Telegram-канале.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали два человека
ПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
