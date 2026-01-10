https://ria.ru/20260110/voronezh-2067175592.html
В Воронеже три многоэтажки повреждены при падении сбитых беспилотников
Три многоквартирных дома и один строящийся дом получили повреждения при падении обломков сбитых БПЛА над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.01.2026
воронеж
