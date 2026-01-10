Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже три многоэтажки повреждены при падении сбитых беспилотников - РИА Новости, 10.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 10.01.2026 (обновлено: 23:28 10.01.2026)
В Воронеже три многоэтажки повреждены при падении сбитых беспилотников
В Воронеже три многоэтажки повреждены при падении сбитых беспилотников
Три многоквартирных дома и один строящийся дом получили повреждения при падении обломков сбитых БПЛА над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.01.2026
В Воронеже три многоэтажки повреждены при падении сбитых беспилотников

В Воронеже три многоэтажки и строящийся дом повреждены при падении сбитых БПЛА

Автомобиль пожарной службы МЧС России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Три многоквартирных дома и один строящийся дом получили повреждения при падении обломков сбитых БПЛА над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.
"При падении обломков и подавленных БПЛА повреждены остекление и фасады в трёх жилых многоквартирных и одном строящемся доме", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали два человека
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
