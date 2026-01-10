В аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга задерживаются московские рейсы

УФА, 10 янв - РИА Новости. Несколько московских авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга, следует из данных онлайн-табло авиагаваней.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прилет из-за непогоды до 10.00 мск. При этом, как уточняли в авиагавани, все рейсы на вылет выполняются в полном объеме. Также в аэропорту предупреждали о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды.
Согласно онлайн табло Международного аэропорта "Уфа", на вылет в Москву задержаны два рейса, еще два отменены. На прилет из Москвы задержаны три рейса, еще два отменены.
В ижевском аэропорту, по данным онлайн-табло авиаузла, на прилет и вылет задержаны по одному рейсу из Москвы и Санкт-Петербурга.
Из аэропорта Оренбурга, согласно информации онлайн-табло, задержан один рейс в Санкт-Петербург, изменено время прилета и вылета пяти московских авиарейсов.