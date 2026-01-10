Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга задерживаются московские рейсы - РИА Новости, 10.01.2026
08:29 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/ufa-2067084692.html
В аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга задерживаются московские рейсы
В аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга задерживаются московские рейсы - РИА Новости, 10.01.2026
В аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга задерживаются московские рейсы
Несколько московских авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга, следует из данных онлайн-табло авиагаваней. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T08:29:00+03:00
2026-01-10T08:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
https://ria.ru/20260110/bagazh-2067082357.html
В аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга задерживаются московские рейсы

В Уфе, Ижевске и Оренбурге задерживаются московские рейсы на прилет и вылет

УФА, 10 янв - РИА Новости. Несколько московских авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга, следует из данных онлайн-табло авиагаваней.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прилет из-за непогоды до 10.00 мск. При этом, как уточняли в авиагавани, все рейсы на вылет выполняются в полном объеме. Также в аэропорту предупреждали о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды.
Согласно онлайн табло Международного аэропорта "Уфа", на вылет в Москву задержаны два рейса, еще два отменены. На прилет из Москвы задержаны три рейса, еще два отменены.
В ижевском аэропорту, по данным онлайн-табло авиаузла, на прилет и вылет задержаны по одному рейсу из Москвы и Санкт-Петербурга.
Из аэропорта Оренбурга, согласно информации онлайн-табло, задержан один рейс в Санкт-Петербург, изменено время прилета и вылета пяти московских авиарейсов.
Заголовок открываемого материала