В Киеве во второй раз объявили воздушную тревогу
В Киеве во второй раз объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.01.2026
