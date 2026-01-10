https://ria.ru/20260110/svo-2067103375.html
Минобороны рассказало о продвижении подразделений "Центр" в зоне СВО
Минобороны рассказало о продвижении подразделений "Центр" в зоне СВО - РИА Новости, 10.01.2026
Минобороны рассказало о продвижении подразделений "Центр" в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки до 410 боевиков ВСУ, шесть боевых бронированных машин, восемь... РИА Новости, 10.01.2026
Минобороны рассказало о продвижении подразделений "Центр" в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 410 боевиков в зоне действия войск "Центр"