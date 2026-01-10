Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о продвижении подразделений "Центр" в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 10.01.2026
Минобороны рассказало о продвижении подразделений "Центр" в зоне СВО
Минобороны рассказало о продвижении подразделений "Центр" в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки до 410 боевиков ВСУ, шесть боевых бронированных машин, восемь... РИА Новости, 10.01.2026
Минобороны рассказало о продвижении подразделений "Центр" в зоне СВО

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки до 410 боевиков ВСУ, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое , Белицкое, Гришино , Красноярское, Родинское Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили до 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
