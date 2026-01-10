"Реал" без Мбаппе остановит грозную "Барсу"? "Класико" за первый титул года

Уже в это воскресенье состоится первое в Новом году "Эль-Класико". "Барселона" и мадридский "Реал" отправились в Саудовскую Аравию, чтобы определить обладателя Суперкубка Испании. О том, в каком состоянии команды подошли к финалу и на чьей стороне шансы — в материале РИА Новости Спорт.

Финал Суперкубка Испании. "Барселона" — "Реал"

Когда : 11 января, воскресенье

: 11 января, воскресенье Где : "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия

: "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия Во сколько : 22:00 мск

: 22:00 мск Где смотреть : финал можно будет увидеть по общедоступному ТВ или в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Также за матчем можно следить в матч-центре РИА Новости Спорт.

: финал можно будет увидеть по общедоступному ТВ или в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Также за матчем можно следить в матч-центре РИА Новости Спорт. Коэффициенты: 1.70 против 2.15 в пользу очередного трофея "Барсы"

"Барселона" в огне

"Барселона" прослеживается четким фаворитом в преддверии матча. В пользу успеха "сине-гранатовых" говорит их текущая форма. Подопечные Ханси Флика выиграли девять матчей подряд с общим счетом 26:6, а в последних пяти встречах "Барса" не пропустила ни гола.

Особняком стоит перформанс каталонцев в полуфинале Суперкубка, где они без шансов разнесли крепкий " Атлетик ". Четыре безответных мяча к перерыву — и это учитывая то, что Флик оставил на скамейке Ламина Ямаля ! Вингер не тренировался перед матчем из-за ушиба, и тренер решил поберечь его к финалу, ограничив нагрузку.

© Соцсети футболиста Ламин Ямаль © Соцсети футболиста Ламин Ямаль

Место Ямаля на правом фланге занял 20-летний Руни Бардагжи, который забил один из мячей. Также отличились Ферран Торрес и Рафинья, а Фермин Лопес не только забил, но и отдал две голевых передачи. Ямаль вышел на последние 20 минут матча, но не забил. Игра была уже сделана, во втором тайме "Барселона" ограничилась голом Рафиньи.

« "Наши футболисты атаки находятся на потрясающем уровне и помогают команде, — радовался после матча Пау Кубарси. — Когда видишь счет 5:0, то замечаешь большую разницу, однако нам нужно не расслабляться".

Сыграет ли Мбаппе?

В четвертый раз подряд мы увидим противостояние "Барсы" и "Реала" в финале Суперкубка Испании. Команды чередуют победы в финалах: в 2023-м и 2025-м сильнее была "Барса", а в 2024-м "Реал" разгромил соперников.

В этот раз положение "сливочных" осложняется не только шикарной формой "Барселоны", но и проблемами с составом. Если у "Барсы" отсутствуют лишь Гави и Андреас Кристенсен (без которых Флик давно привык справляться), то в лазарете мадридцев — Эдер Милитао , Дин Хейсен, Трент Александр-Арнольд… и одной ногой Килиан Мбаппе. Француз не участвовал в полуфинальном матче против " Атлетико ", однако, по информации журналиста Альфредо Эстебана, 9 января вылетел в Джидду частным самолетом, чтобы присоединиться к команде.

По словам главного тренера "Реала" Хаби Алонсо , Мбаппе чувствует себя "все лучше". Даже если он не выйдет в финале с первых минут, есть шанс увидеть суперзвезду по ходу матча.

© Соцсети "Реала" Килиан Мбаппе © Соцсети "Реала" Килиан Мбаппе

Вероятно, справляться Алонсо придется и без Антонио Рюдигера , которого в матче с "Атлетико" пришлось заменить из-за боли в колене. Участие Родриго — автора победного гола в полуфинальном матче — тоже под вопросом.

Как же ослабленный травмами "Реал" вообще прошел в финал? Очень непросто. Помог гений капитана Федерико Вальверде . Именно уругваец открыл счет уже на второй минуте матча шикарным выстрелом со штрафного. Весь первый тайм "Реал" держался и на перерыв ушел с преимуществом, несмотря на то что "Атлетико" нанес 11 ударов по воротам Тибо Куртуа

Во втором тайме команды обменялись голами, и "Реал" додержал минимальное преимущество. Снова не забил Винисиус, чья голевая засуха длится уже три месяца. Зато бразилец повздорил с Диего Симеоне . Камеры выхватили момент в первом тайме матча, где тренер мадридцев говорит Винисиусу что-то в духе "Флорентино (Перес, президент "Реала" — прим.) тебя выгонит, попомни мое слово".

© Getty Images / Diego Souto Винисиус Жуниор и Диего Симеоне © Getty Images / Diego Souto Винисиус Жуниор и Диего Симеоне

Эта победа стала для "Реала" пятой подряд. Не такой впечатляющий результат, как у "Барселоны", но все же кажется, что дела у Алонсо идут в гору. А ведь еще недавно ходили разговоры о возможном увольнении испанского специалиста. Так или иначе, результат "класико" будет иметь большое влияние на дальнейшую судьбу тренера.