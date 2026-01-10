Рейтинг@Mail.ru
"Реал" Мадрид — "Барселона": дата и время финала Суперкубка Испании
Футбол
 
08:00 10.01.2026 (обновлено: 12:08 10.01.2026)
"Реал" без Мбаппе остановит грозную "Барсу"? "Класико" за первый титул года
"Реал" Мадрид — "Барселона": дата и время финала Суперкубка Испании
"Реал" без Мбаппе остановит грозную "Барсу"? "Класико" за первый титул года
Уже в это воскресенье состоится первое в Новом году "Эль-Класико". "Барселона" и мадридский "Реал" отправились в Саудовскую Аравию, чтобы определить обладателя...
реал мадрид, барселона, суперкубок испании, килиан мбаппе, ламин ямаль, хаби алонсо
Футбол, Реал Мадрид, Барселона, Суперкубок Испании, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Хаби Алонсо

"Реал" без Мбаппе остановит грозную "Барсу"? "Класико" за первый титул года

© Getty Images / NurPhotoЭпизод матча "Реал" — "Барселона"
Эпизод матча Реал — Барселона - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Getty Images / NurPhoto
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Уже в это воскресенье состоится первое в Новом году "Эль-Класико". "Барселона" и мадридский "Реал" отправились в Саудовскую Аравию, чтобы определить обладателя Суперкубка Испании. О том, в каком состоянии команды подошли к финалу и на чьей стороне шансы — в материале РИА Новости Спорт.

Финал Суперкубка Испании. "Барселона" — "Реал"

  • Когда: 11 января, воскресенье
  • Где: "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия
  • Во сколько: 22:00 мск
  • Где смотреть: финал можно будет увидеть по общедоступному ТВ или в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Также за матчем можно следить в матч-центре РИА Новости Спорт.
  • Коэффициенты: 1.70 против 2.15 в пользу очередного трофея "Барсы"
Super Cup
11 января 2026 • начало в 22:00
Матч не начался
Барселона
:
Реал Мадрид
Календарь Турнирная таблица История встреч

"Барселона" в огне

"Барселона" прослеживается четким фаворитом в преддверии матча. В пользу успеха "сине-гранатовых" говорит их текущая форма. Подопечные Ханси Флика выиграли девять матчей подряд с общим счетом 26:6, а в последних пяти встречах "Барса" не пропустила ни гола.
Особняком стоит перформанс каталонцев в полуфинале Суперкубка, где они без шансов разнесли крепкий "Атлетик". Четыре безответных мяча к перерыву — и это учитывая то, что Флик оставил на скамейке Ламина Ямаля! Вингер не тренировался перед матчем из-за ушиба, и тренер решил поберечь его к финалу, ограничив нагрузку.
© Соцсети футболистаЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Соцсети футболиста
Ламин Ямаль
Место Ямаля на правом фланге занял 20-летний Руни Бардагжи, который забил один из мячей. Также отличились Ферран Торрес и Рафинья, а Фермин Лопес не только забил, но и отдал две голевых передачи. Ямаль вышел на последние 20 минут матча, но не забил. Игра была уже сделана, во втором тайме "Барселона" ограничилась голом Рафиньи.
«
"Наши футболисты атаки находятся на потрясающем уровне и помогают команде, — радовался после матча Пау Кубарси. — Когда видишь счет 5:0, то замечаешь большую разницу, однако нам нужно не расслабляться".
Игорь Дивеев и Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Зенит" уводит футболиста сборной у ЦСКА. Кто и как взрывает рынок в России
29 декабря 2025, 19:00

Сыграет ли Мбаппе?

В четвертый раз подряд мы увидим противостояние "Барсы" и "Реала" в финале Суперкубка Испании. Команды чередуют победы в финалах: в 2023-м и 2025-м сильнее была "Барса", а в 2024-м "Реал" разгромил соперников.
В этот раз положение "сливочных" осложняется не только шикарной формой "Барселоны", но и проблемами с составом. Если у "Барсы" отсутствуют лишь Гави и Андреас Кристенсен (без которых Флик давно привык справляться), то в лазарете мадридцев — Эдер Милитао, Дин Хейсен, Трент Александр-Арнольд… и одной ногой Килиан Мбаппе. Француз не участвовал в полуфинальном матче против "Атлетико", однако, по информации журналиста Альфредо Эстебана, 9 января вылетел в Джидду частным самолетом, чтобы присоединиться к команде.
По словам главного тренера "Реала" Хаби Алонсо, Мбаппе чувствует себя "все лучше". Даже если он не выйдет в финале с первых минут, есть шанс увидеть суперзвезду по ходу матча.
© Соцсети "Реала"Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Соцсети "Реала"
Килиан Мбаппе
Вероятно, справляться Алонсо придется и без Антонио Рюдигера, которого в матче с "Атлетико" пришлось заменить из-за боли в колене. Участие Родриго — автора победного гола в полуфинальном матче — тоже под вопросом.
Как же ослабленный травмами "Реал" вообще прошел в финал? Очень непросто. Помог гений капитана Федерико Вальверде. Именно уругваец открыл счет уже на второй минуте матча шикарным выстрелом со штрафного. Весь первый тайм "Реал" держался и на перерыв ушел с преимуществом, несмотря на то что "Атлетико" нанес 11 ударов по воротам Тибо Куртуа.
Во втором тайме команды обменялись голами, и "Реал" додержал минимальное преимущество. Снова не забил Винисиус, чья голевая засуха длится уже три месяца. Зато бразилец повздорил с Диего Симеоне. Камеры выхватили момент в первом тайме матча, где тренер мадридцев говорит Винисиусу что-то в духе "Флорентино (Перес, президент "Реала" — прим.) тебя выгонит, попомни мое слово".
© Getty Images / Diego SoutoВинисиус Жуниор и Диего Симеоне
Винисиус Жуниор и Диего Симеоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Getty Images / Diego Souto
Винисиус Жуниор и Диего Симеоне
Эта победа стала для "Реала" пятой подряд. Не такой впечатляющий результат, как у "Барселоны", но все же кажется, что дела у Алонсо идут в гору. А ведь еще недавно ходили разговоры о возможном увольнении испанского специалиста. Так или иначе, результат "класико" будет иметь большое влияние на дальнейшую судьбу тренера.
«
"Мы должны победить, — настраивал команду после матча Куртуа. — В прошлом сезоне мы проиграли им два финала. Поэтому мы хотим победить, но этого хочет и "Барселона", которая уступила в "класико" в Ла Лиге и жаждет реванша. Нам нужно хорошо восстановиться, чтобы со свежими ногами постараться победить в воскресенье".
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Работал с "тренеришкой", Неймаром и Дзюбой: кого "Спартак" выбрал тренером
5 января, 19:20
 
Футбол Реал Мадрид Барселона Суперкубок Испании Килиан Мбаппе Ламин Ямаль Хаби Алонсо
 
