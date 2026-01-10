На одном полушарии Трамп далеко не уедет

Северная Америка будет управлять половиной земного шара: Дональд Трамп прямо объявил об этом еще тогда, когда сообщал о похищении Николаса Мадуро. "Американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет подвергаться сомнению" — так президент США сформулировал ключевой принцип доктрины Донро, как он теперь сам называет обновленную версию двухсотлетней давности доктрины Монро. Венесуэла должна стать первым примером ее воплощения в реальность, а затем уже будут Куба, Мексика, Колумбия и далее везде, где американцев не слушаются, строят против них козни и выступают в качестве плацдарма (естественно, антиамериканского) для инополушарных держав.
Хорошая доктрина, а главное, свежая — то, что Монро сформулировал двести лет назад, потом было использовано США еще в конце XIX века при создании Панамериканского союза, он же Международный союз американских республик, после Второй мировой войны преобразованный в Организацию американских государств. То есть Штаты всегда хотели доминировать в своем полушарии и даже создали ради этого первую в мире региональную организацию — чтобы держать южных соседей под контролем. Сейчас история повторяется, только уже без всяких игр в равноправие под прикрытием межгосударственных объединений. Жесткий диктат и право сильного — и куда деваться бедным латиноамериканцам?
Конечно, американское превосходство над южными соседями огромно, но вот только столь же большим оно было и двести, и сто, и пятьдесят лет назад. И чем это закончилось? Тем, что Латинская Америка постепенно становилась все более и более антиамериканской, претендовала на самостоятельность, а в этом веке ее главным торговым партнером стал Китай (на самом деле не такой уж и далекий — сосед через океан).
Более того: сто лет назад Штаты не были мировым гегемоном, а сейчас они самая сильная мировая держава, претендующая на гегемонию (точнее — ее сохранение) во всем мире, от Атлантики до Индо-Тихоокеанского региона. То есть у Штатов есть несколько одинаково важных приоритетных регионов — и выбор одного из них в качестве самого наиважнейшего представляется очень странным. Есть несколько попыток объяснить мотивы такого решения.
Штаты хотят постепенно отказаться от глобального доминирования — и сосредоточиться исключительно на прилегающих к ним регионах. Поэтому Западное полушарие в приоритете, а Европа и сдерживание Китая в Азии становятся задачами второго порядка — да и сдерживание Китая нужно начинать с собственного "мягкого подбрюшья", то бишь Латинской Америки. Версия удобная, но никак не стыкующаяся с тем, что трамписты хотят, чтобы Америка доминировала во всех ключевых регионах, включая Европу (просто они собираются ее основательно переделать), Восточную Азию и Ближний Восток. Но доминирование Америки должно служить укреплению, а не размыванию ее государственности и нации — поэтому вместо глобализации (то есть господства наднациональных атлантических элит) должны быть суперсильные США, которые всех направляют, всем диктуют, всех принуждают.
Другая версия: Трамп хочет поделить мир, поэтому забирает себе Западное полушарие, Восток же готов (будет вынужден) уступить Си Цзиньпину, а Европу — Путину. Это очень распространенный страх у европейцев — вот и Макрон на днях сказал, что Штаты постепенно отворачиваются от части своих союзников и отходят от правил, которые сами продвигали: "Мир вступил в эпоху соперничества великих держав, где существует соблазн раздела мира".
Эммануэль прямо не обвиняет Дональда, но Европа действительно очень встревожена доктриной Донро. Европейские страхи понятны: сейчас американцы договорятся с Путиным об Украине, а потом откажутся от своих гарантий безопасности, оставив Старый Свет один на один с Россией. Поэтому в Европе уже звучат голоса, мол, давайте отдадим Трампу эту Гренландию, чтобы он взамен дал нам железные гарантии по Украине. Интересный план, да? На самом деле безумный — Трамп ничего не даст за Гренландию, потому что уверен в том, что сумеет забрать ее и так. И уж тем более он не будет обещать Европе воевать за Украину с Россией — даже если европейцы скормят ему что-нибудь еще вместе со снежным островом.
То есть Трамп и в самом деле делит мир? Не совсем, ведь он хочет, чтобы Америка была на первом месте не только по результатам ее политики для собственных граждан, но и на мировой арене. Никому ничего уступать он не собирается — даже если понимает, что долго удерживать чужое у Штатов не получится. К тому же он чувствует, что мир находится в движении и жестко определить границы сфер влияния невозможно: так к чему же торопиться их признавать за другими? Китай претендует на доминирование в Юго-Восточной и Восточной Азии, но Штаты не хотят смириться с этим, рассчитывая продолжать сдерживание Пекина (все больше чужими руками) еще много десятилетий. Россия с трудом возвращает свое, и с этим, в принципе, Трамп мог бы примириться — но вдруг она и в самом деле, как говорят европейцы, потом захочет доминировать в Европе? К тому же русское, китайское и американское представления о доминировании сильно различаются — и у Трампа есть соблазн оценивать понятия Путина и Си по максимальной планке, где доминирование, по сути, ничем не отличается от владения. Хотя для Китая и России такое понимание относится только к Тайваню и Украине — все остальные территории рассматриваются просто как сфера влияния, причем далеко не всегда исключительного.
Но Трамп хочет быть крутым — и особенно в глазах Си и Путина, которых он считает "завоевателями". Отсюда и доктрина Донро: вот, я тоже могу объявить о зоне нашего исключительного влияния (хотя ни Путин, ни Си ничего подобного не делали), и у меня есть силы воплотить это в жизнь, подвинув Россию и Китай в сторону. Звучит красиво, но в реальности Трампу придется иметь дело с огромным регионом, в котором политические, экономические и кадровые возможности США сильно уступают тем, что были у них даже полвека назад. Одной голой военной силой и экономическими санкциями Трамп ничего не сделает — Латинская Америка сильно завязана на Штаты, но и ее связи с остальным миром не сравнимы с тем, что было еще совсем недавно. Не только Китай и Россия, но и Евросоюз, и Япония, и страны исламского мира — у очень многих есть серьезные и долгосрочные интересы в южной части Западного полушария.
Подмять под себя Латинскую Америку у Дональда Трампа просто не получится, а вот сами Штаты уже на четверть населены латиноамериканцами. И точно можно предсказать только одно: латиноамериканизация США будет продолжаться и после того, как о доктрине Донро предпочтут не вспоминать даже в Вашингтоне.