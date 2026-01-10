Рейтинг@Mail.ru
На одном полушарии Трамп далеко не уедет - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.01.2026 (обновлено: 08:04 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/ssha-2067043442.html
На одном полушарии Трамп далеко не уедет
На одном полушарии Трамп далеко не уедет - РИА Новости, 10.01.2026
На одном полушарии Трамп далеко не уедет
Северная Америка будет управлять половиной земного шара: Дональд Трамп прямо объявил об этом еще тогда, когда сообщал о похищении Николаса Мадуро. "Американское РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T08:00:00+03:00
2026-01-10T08:04:00+03:00
в мире
аналитика
удары сша по венесуэле
дональд трамп
николас мадуро
си цзиньпин
организация американских государств
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067007277_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_4b47e268cba6976e5d547db07bd82d34.jpg
https://ria.ru/20260109/grenlandiya-2066885629.html
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066799134.html
https://ria.ru/20260109/vybor-2066886221.html
россия
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067007277_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_fde8f29b5be9a99b660095a205f710ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аналитика, удары сша по венесуэле, дональд трамп, николас мадуро, си цзиньпин, организация американских государств, россия, европа, китай
В мире, Аналитика, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Си Цзиньпин, Организация американских государств, Россия, Европа, Китай

На одном полушарии Трамп далеко не уедет

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Северная Америка будет управлять половиной земного шара: Дональд Трамп прямо объявил об этом еще тогда, когда сообщал о похищении Николаса Мадуро. "Американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет подвергаться сомнению" — так президент США сформулировал ключевой принцип доктрины Донро, как он теперь сам называет обновленную версию двухсотлетней давности доктрины Монро. Венесуэла должна стать первым примером ее воплощения в реальность, а затем уже будут Куба, Мексика, Колумбия и далее везде, где американцев не слушаются, строят против них козни и выступают в качестве плацдарма (естественно, антиамериканского) для инополушарных держав.
Хорошая доктрина, а главное, свежая — то, что Монро сформулировал двести лет назад, потом было использовано США еще в конце XIX века при создании Панамериканского союза, он же Международный союз американских республик, после Второй мировой войны преобразованный в Организацию американских государств. То есть Штаты всегда хотели доминировать в своем полушарии и даже создали ради этого первую в мире региональную организацию — чтобы держать южных соседей под контролем. Сейчас история повторяется, только уже без всяких игр в равноправие под прикрытием межгосударственных объединений. Жесткий диктат и право сильного — и куда деваться бедным латиноамериканцам?
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
Конечно, американское превосходство над южными соседями огромно, но вот только столь же большим оно было и двести, и сто, и пятьдесят лет назад. И чем это закончилось? Тем, что Латинская Америка постепенно становилась все более и более антиамериканской, претендовала на самостоятельность, а в этом веке ее главным торговым партнером стал Китай (на самом деле не такой уж и далекий — сосед через океан).
Более того: сто лет назад Штаты не были мировым гегемоном, а сейчас они самая сильная мировая держава, претендующая на гегемонию (точнее — ее сохранение) во всем мире, от Атлантики до Индо-Тихоокеанского региона. То есть у Штатов есть несколько одинаково важных приоритетных регионов — и выбор одного из них в качестве самого наиважнейшего представляется очень странным. Есть несколько попыток объяснить мотивы такого решения.
Штаты хотят постепенно отказаться от глобального доминирования — и сосредоточиться исключительно на прилегающих к ним регионах. Поэтому Западное полушарие в приоритете, а Европа и сдерживание Китая в Азии становятся задачами второго порядка — да и сдерживание Китая нужно начинать с собственного "мягкого подбрюшья", то бишь Латинской Америки. Версия удобная, но никак не стыкующаяся с тем, что трамписты хотят, чтобы Америка доминировала во всех ключевых регионах, включая Европу (просто они собираются ее основательно переделать), Восточную Азию и Ближний Восток. Но доминирование Америки должно служить укреплению, а не размыванию ее государственности и нации — поэтому вместо глобализации (то есть господства наднациональных атлантических элит) должны быть суперсильные США, которые всех направляют, всем диктуют, всех принуждают.
Другая версия: Трамп хочет поделить мир, поэтому забирает себе Западное полушарие, Восток же готов (будет вынужден) уступить Си Цзиньпину, а Европу — Путину. Это очень распространенный страх у европейцев — вот и Макрон на днях сказал, что Штаты постепенно отворачиваются от части своих союзников и отходят от правил, которые сами продвигали: "Мир вступил в эпоху соперничества великих держав, где существует соблазн раздела мира".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
8 января, 08:00
Эммануэль прямо не обвиняет Дональда, но Европа действительно очень встревожена доктриной Донро. Европейские страхи понятны: сейчас американцы договорятся с Путиным об Украине, а потом откажутся от своих гарантий безопасности, оставив Старый Свет один на один с Россией. Поэтому в Европе уже звучат голоса, мол, давайте отдадим Трампу эту Гренландию, чтобы он взамен дал нам железные гарантии по Украине. Интересный план, да? На самом деле безумный — Трамп ничего не даст за Гренландию, потому что уверен в том, что сумеет забрать ее и так. И уж тем более он не будет обещать Европе воевать за Украину с Россией — даже если европейцы скормят ему что-нибудь еще вместе со снежным островом.
То есть Трамп и в самом деле делит мир? Не совсем, ведь он хочет, чтобы Америка была на первом месте не только по результатам ее политики для собственных граждан, но и на мировой арене. Никому ничего уступать он не собирается — даже если понимает, что долго удерживать чужое у Штатов не получится. К тому же он чувствует, что мир находится в движении и жестко определить границы сфер влияния невозможно: так к чему же торопиться их признавать за другими? Китай претендует на доминирование в Юго-Восточной и Восточной Азии, но Штаты не хотят смириться с этим, рассчитывая продолжать сдерживание Пекина (все больше чужими руками) еще много десятилетий. Россия с трудом возвращает свое, и с этим, в принципе, Трамп мог бы примириться — но вдруг она и в самом деле, как говорят европейцы, потом захочет доминировать в Европе? К тому же русское, китайское и американское представления о доминировании сильно различаются — и у Трампа есть соблазн оценивать понятия Путина и Си по максимальной планке, где доминирование, по сути, ничем не отличается от владения. Хотя для Китая и России такое понимание относится только к Тайваню и Украине — все остальные территории рассматриваются просто как сфера влияния, причем далеко не всегда исключительного.
Но Трамп хочет быть крутым — и особенно в глазах Си и Путина, которых он считает "завоевателями". Отсюда и доктрина Донро: вот, я тоже могу объявить о зоне нашего исключительного влияния (хотя ни Путин, ни Си ничего подобного не делали), и у меня есть силы воплотить это в жизнь, подвинув Россию и Китай в сторону. Звучит красиво, но в реальности Трампу придется иметь дело с огромным регионом, в котором политические, экономические и кадровые возможности США сильно уступают тем, что были у них даже полвека назад. Одной голой военной силой и экономическими санкциями Трамп ничего не сделает — Латинская Америка сильно завязана на Штаты, но и ее связи с остальным миром не сравнимы с тем, что было еще совсем недавно. Не только Китай и Россия, но и Евросоюз, и Япония, и страны исламского мира — у очень многих есть серьезные и долгосрочные интересы в южной части Западного полушария.
Подмять под себя Латинскую Америку у Дональда Трампа просто не получится, а вот сами Штаты уже на четверть населены латиноамериканцами. И точно можно предсказать только одно: латиноамериканизация США будет продолжаться и после того, как о доктрине Донро предпочтут не вспоминать даже в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Воевать нельзя мириться: России предстоит сделать трудный выбор
9 января, 08:00
 
В миреАналитикаУдары США по ВенесуэлеДональд ТрампНиколас МадуроСи ЦзиньпинОрганизация американских государствРоссияЕвропаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала