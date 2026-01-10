На одном полушарии Трамп далеко не уедет

Северная Америка будет управлять половиной земного шара: Дональд Трамп прямо объявил об этом еще тогда, когда сообщал о похищении Николаса Мадуро. "Американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет подвергаться сомнению" — так президент США сформулировал ключевой принцип доктрины Донро, как он теперь сам называет обновленную версию двухсотлетней давности доктрины Монро. Венесуэла должна стать первым примером ее воплощения в реальность, а затем уже будут Куба, Мексика, Колумбия и далее везде, где американцев не слушаются, строят против них козни и выступают в качестве плацдарма (естественно, антиамериканского) для инополушарных держав.