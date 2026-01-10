Рейтинг@Mail.ru
11:33 10.01.2026 (обновлено: 11:45 10.01.2026)
Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме
санкт-петербург
новый год
санкт-петербург, новый год
Санкт-Петербург, Новый год
Курьер едет на электроскутере в Санкт-Петербурге
Курьер едет на электроскутере в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за сильного снега, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.
"Циклон "Фрэнсис" накрыл Петербург. Основной фокус коммунальных служб - прометание основных магистралей, подходов к социальным объектам: станциям метро, школам, детским садам, поликлиникам - и ко входам в парадные. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации аппарата Разумишкина, в дневную смену на уборку дорог и тротуаров в усиленном режиме вышло 1044 единиц техники, 900 работника ручного труда. В ночь работало более 960 единиц техники. Во дворах города работают порядка 4000 дворников и более 800 механизаторов.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Пулково задерживаются почти 30 рейсов
Санкт-Петербург, Новый год
 
 
