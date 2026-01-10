https://ria.ru/20260110/sneg-2067098994.html
Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме
Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме - РИА Новости, 10.01.2026
Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме
Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за сильного снега, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T11:33:00+03:00
2026-01-10T11:33:00+03:00
2026-01-10T11:45:00+03:00
санкт-петербург
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055147619_0:339:3037:2047_1920x0_80_0_0_70361430d0b041c9e1f309e8cd1d7a8e.jpg
https://ria.ru/20260110/pulkovo-2067091462.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055147619_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_40ddc997b61a9dc63b356bc68fa69bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, новый год
Санкт-Петербург, Новый год
Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме
Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за снегопада