Минфин США выплатит деньги за сведения о мошенническом скандале в Миннесоте
04:16 10.01.2026
Минфин США выплатит деньги за сведения о мошенническом скандале в Миннесоте
2026-01-10T04:16:00+03:00
2026-01-10T04:16:00+03:00
в мире
сша
миннесота
сомали
скотт бессент
дональд трамп
тим уолц
министерство финансов сша
в мире, сша, миннесота, сомали, скотт бессент, дональд трамп, тим уолц, министерство финансов сша
В мире, США, Миннесота, Сомали, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Тим Уолц, Министерство финансов США
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Министерство финансов США собирается выплачивать финансовую компенсацию за информацию о мошенническом скандале в штате Миннесота, заявил глава ведомства Скотт Бессент.
"Мы собираемся предлагать выплаты за информацию всем, кто захочет сообщить нам, кто, что, когда, где и каким образом происходило это мошенничество", - сказал Бессент в интервью Fox News.
Газета New York Post 2 декабря написала, что комитет палаты представителей США по надзору и американское министерство финансов начали расследование в отношении губернатора штата Тима Уолца в связи с участием в "масштабном мошенничестве", в ходе которого сомалийские иммигранты выманили у налогоплательщиков более миллиарда долларов. Газета New York Times со ссылкой на источники и документы 3 декабря сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа запускает масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе - самом крупном городе штата Миннесота.
