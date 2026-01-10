"Гарантирует войну": в США сделали громкое заявление о России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Западу не удастся навязать России свои условия по завершению конфликта на Украине, заявил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.
«
"Европа никогда не намерена добиваться мира или нормализации отношений с Россией для возвращения в мировую экономику. Это гарантирует постоянную войну. Именно поэтому Россия не примет мирный план", — написал он.
Обсуждение американского мирного плана
В начале декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.