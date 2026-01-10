Рейтинг@Mail.ru
"Гарантирует войну": в США сделали громкое заявление о России
07:16 10.01.2026 (обновлено: 14:46 10.01.2026)
"Гарантирует войну": в США сделали громкое заявление о России
"Гарантирует войну": в США сделали громкое заявление о России
Западу не удастся навязать России свои условия по завершению конфликта на Украине, заявил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг. РИА Новости, 10.01.2026
"Гарантирует войну": в США сделали громкое заявление о России

Аналитик Армстронг: Западу не удастся навязать России свой план по Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Западу не удастся навязать России свои условия по завершению конфликта на Украине, заявил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.
"Европа никогда не намерена добиваться мира или нормализации отношений с Россией для возвращения в мировую экономику. Это гарантирует постоянную войну. Именно поэтому Россия не примет мирный план", — написал он.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Финляндии набросились на Каллас после удара "Орешником"
Вчера, 04:22

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В США обратились к Зеленскому с экстренным предупреждением из-за "Орешника"
Вчера, 06:35
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В США сообщили о панике у властей Украины после прилета "Орешника"
Вчера, 03:24
 
