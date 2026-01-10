Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил запасы платины в России - РИА Новости, 10.01.2026
09:48 10.01.2026
Эксперт оценил запасы платины в России
Эксперт оценил запасы платины в России - РИА Новости, 10.01.2026
Эксперт оценил запасы платины в России
Запасов платины в России хватит минимум на 70 лет при текущем уровне спроса в высокотехнологичных отраслях на этот металл, сообщили РИА Новости в консалтинговой РИА Новости, 10.01.2026
экономика, россия, юар
Экономика, Россия, ЮАР
Эксперт оценил запасы платины в России

РИА Новости: запасов платины в России хватит минимум на 70 лет

© РИА Новости / Илья Наймушин
Слитки платины высшей пробы
Слитки платины высшей пробы - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Слитки платины высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Запасов платины в России хватит минимум на 70 лет при текущем уровне спроса в высокотехнологичных отраслях на этот металл, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании Neo.
"При текущем уровне спроса Россия обеспечена собственными запасами платины минимум на 70 лет. Устойчивое положение России по запасам платины обеспечивает стране стратегическое преимущество", - говорится в комментарии Neo.
Миру грозит дефицит важнейшего сырья. Исключением станет Россия
18 сентября 2025, 08:00
Миру грозит дефицит важнейшего сырья. Исключением станет Россия
18 сентября 2025, 08:00
Россия занимает второе место по запасам платины после ЮАР, свидетельствуют также данные отраслевой организации WPIC (World Platinum Investment Council).
А по предварительным данным WPIC, мировая добыча платины в прошлом году составила 5,5 миллиона унций, сократившись на 5,2%. В то же время в России добыча, предварительно, составила около 686 тысяч унций, увеличившись на 1,3%.
Модель добычи платины в России устойчива до 2040-х годов, считают в Neo. "При сохранении текущих трендов доля РФ в мировой добыче платины может достичь 15–18%, что сделает страну ключевым игроком в цепочках поставок "зеленых" технологий (водородная энергетика, электромобили)", - отметили эксперты.
Платину возможно добывать не только из недр, но также путем переработки товаров, содержащих ее. Россия не относится к крупным игрокам в переработке отходов, сосредотачиваясь на первичной добыче. Тем не менее в стране действуют предприятия по утилизации отходов металлов платиновой группы.
"Вторичная переработка в РФ ограничена по объёму из-за отсутствия развитой инфраструктуры сбора отработавших автокатализаторов, а также тем, что Россия – второй в мире производитель платины, что снижает стимулы для развития вторичного сектора", - пояснили аналитики.
Ученый рассказал, как в России предотвращают вредные выбросы от нефтедобычи
8 января, 05:43
Ученый рассказал, как в России предотвращают вредные выбросы от нефтедобычи
8 января, 05:43
 
ЭкономикаРоссияЮАР
 
 
