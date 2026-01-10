Эксперт оценил запасы платины в России

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Запасов платины в России хватит минимум на 70 лет при текущем уровне спроса в высокотехнологичных отраслях на этот металл, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании Neo.

"При текущем уровне спроса Россия обеспечена собственными запасами платины минимум на 70 лет. Устойчивое положение России по запасам платины обеспечивает стране стратегическое преимущество", - говорится в комментарии Neo.

Россия занимает второе место по запасам платины после ЮАР , свидетельствуют также данные отраслевой организации WPIC (World Platinum Investment Council).

А по предварительным данным WPIC, мировая добыча платины в прошлом году составила 5,5 миллиона унций, сократившись на 5,2%. В то же время в России добыча, предварительно, составила около 686 тысяч унций, увеличившись на 1,3%.

Модель добычи платины в России устойчива до 2040-х годов, считают в Neo. "При сохранении текущих трендов доля РФ в мировой добыче платины может достичь 15–18%, что сделает страну ключевым игроком в цепочках поставок "зеленых" технологий (водородная энергетика, электромобили)", - отметили эксперты.

Платину возможно добывать не только из недр, но также путем переработки товаров, содержащих ее. Россия не относится к крупным игрокам в переработке отходов, сосредотачиваясь на первичной добыче. Тем не менее в стране действуют предприятия по утилизации отходов металлов платиновой группы.