Красота под микроскопом: в РГО показали тайную жизнь паука, грибов и цветов

© Фото : Юрий Подгрушный/Предоставлено РГО

Юрий Подгрушный представил красивое фото паука-скакунчика на лепестке красной розы и победил в номинации. Снимок сделан в Ростовской области, в Батайске.

Некоторые виды таких пауков напоминают муравьев, жуков или скорпионов. Многие — мохнатые.

Эти пауки могут прыгать в длину на расстояние, в шесть раз превышающее размер их самих.

А еще они отлично видят: у них восемь глаз.