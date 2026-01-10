Рейтинг@Mail.ru
Красота под микроскопом: в РГО показали тайную жизнь паука, грибов и цветов - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 10.01.2026 (обновлено: 08:06 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/rgo-2064870115.html
Красота под микроскопом: в РГО показали тайную жизнь паука, грибов и цветов
Красота под микроскопом: в РГО показали тайную жизнь паука, грибов и цветов - РИА Новости, 10.01.2026
Красота под микроскопом: в РГО показали тайную жизнь паука, грибов и цветов
Финалисты XI международного конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна" в номинации "Макромир" показали, какими одновременно сложными,... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T08:00:00+03:00
2026-01-10T08:06:00+03:00
туризм
фото
туризм
туризм-важное
фото - туризм
русское географическое общество
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063345916_0:210:3000:1898_1920x0_80_0_0_fabc449b5065df9acc964c3f68090e37.jpg
орловская область
владимирская область
ростовская область
батайск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063345916_419:352:2617:2000_1920x0_80_0_0_d2a336ee1691a895da8fa24335d1a4d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, туризм, туризм-важное, фото - туризм, русское географическое общество, орловская область, владимирская область, ростовская область, что посмотреть , батайск, московская область (подмосковье)
Туризм, Фото, Туризм, Туризм-Важное, Фото - Туризм, Русское географическое общество, Орловская область, Владимирская область, Ростовская область, что посмотреть , Батайск, Московская область (Подмосковье)
Красота под микроскопом: в РГО показали тайную жизнь паука, грибов и цветов

В РГО показали животных и растения, невидимые невооруженным глазом

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Финалисты XI международного конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна" в номинации "Макромир" показали, какими одновременно сложными, удивительными и изящными могут быть обычно невидимые процессы и явления. Наиболее эффектные кадры — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Юрий Подгрушный/Предоставлено РГО

Юрий Подгрушный представил красивое фото паука-скакунчика на лепестке красной розы и победил в номинации. Снимок сделан в Ростовской области, в Батайске.

Некоторые виды таких пауков напоминают муравьев, жуков или скорпионов. Многие — мохнатые.

Эти пауки могут прыгать в длину на расстояние, в шесть раз превышающее размер их самих.

А еще они отлично видят: у них восемь глаз.

Фотография Юрия Подгрушного Паук-скакунчик на лепестке красной розы

Юрий Подгрушный представил красивое фото паука-скакунчика на лепестке красной розы и победил в номинации. Снимок сделан в Ростовской области, в Батайске.

Некоторые виды таких пауков напоминают муравьев, жуков или скорпионов. Многие — мохнатые.

Эти пауки могут прыгать в длину на расстояние, в шесть раз превышающее размер их самих.

А еще они отлично видят: у них восемь глаз.

© Фото : Юрий Подгрушный/Предоставлено РГО
1 из 15
© Фото : Людмила Бегунова/Предоставлено РГО

"Сказка на ночь", Людмила Бегунова. Нацпарк "Лосиный остров", Подмосковье.

В кадре слитнобрюхая коллембола — крошечное и абсолютно безвредное членистоногое, известное также как ногохвост.

Невооруженным глазом их увидеть сложно из-за размера — около пяти миллиметров. Они обитают в верхних слоях почвы по всей планете, предпочитают влажные места, живут в стволах деревьев, мхах и лишайниках, на берегах водоемов.

"Слитнобрюхая коллембола бежит по поверхности старого пня. Узор на заднем плане, сложившийся благодаря лесной растительности и просветам в листве, напоминает распускающиеся диковинные цветы", — объясняет фотограф.

Фотография Людмилы Бегуновой Сказка на ночь

"Сказка на ночь", Людмила Бегунова. Нацпарк "Лосиный остров", Подмосковье.

В кадре слитнобрюхая коллембола — крошечное и абсолютно безвредное членистоногое, известное также как ногохвост.

Невооруженным глазом их увидеть сложно из-за размера — около пяти миллиметров. Они обитают в верхних слоях почвы по всей планете, предпочитают влажные места, живут в стволах деревьев, мхах и лишайниках, на берегах водоемов.

"Слитнобрюхая коллембола бежит по поверхности старого пня. Узор на заднем плане, сложившийся благодаря лесной растительности и просветам в листве, напоминает распускающиеся диковинные цветы", — объясняет фотограф.

© Фото : Людмила Бегунова/Предоставлено РГО
2 из 15
© Фото : Екатерина Миляхина/Предоставлено РГО

"Среди гусей", Екатерина Миляхина. Орловская область.

"Сенокосец обыкновенный пробирается через коробочки мха из рода кукушкин лен. Их острые вершинки похожи на гусиные клювы", — говорит автор.

Фотография Екатерины Миляхиной Среди гусей

"Среди гусей", Екатерина Миляхина. Орловская область.

"Сенокосец обыкновенный пробирается через коробочки мха из рода кукушкин лен. Их острые вершинки похожи на гусиные клювы", — говорит автор.

© Фото : Екатерина Миляхина/Предоставлено РГО
3 из 15
© Фото : Виктория Мамаева/Предоставлено РГО

"Майские встречи", Виктория Мамаева. Удмуртия.

"Пушистые кисточки, коричневая спинка, жужжание у верхушек берез прекрасным теплым вечером — все это про майских жуков. Это безобидные и интересные создания", — отмечает фотограф.

Фотография Виктории Мамаевой Майские встречи

"Майские встречи", Виктория Мамаева. Удмуртия.

"Пушистые кисточки, коричневая спинка, жужжание у верхушек берез прекрасным теплым вечером — все это про майских жуков. Это безобидные и интересные создания", — отмечает фотограф.

© Фото : Виктория Мамаева/Предоставлено РГО
4 из 15
© Фото : Георгий Башкин/Предоставлено РГО

"Колымская весна", Георгий Башкин. Магаданская область.

"Июньское путешествие на колымское озеро Джека Лондона порадовали нас буйным цветением таежных ягод и кустарников", — поясняет он.

Фотография Георгия Башкина Колымская весна

"Колымская весна", Георгий Башкин. Магаданская область.

"Июньское путешествие на колымское озеро Джека Лондона порадовали нас буйным цветением таежных ягод и кустарников", — поясняет он.

© Фото : Георгий Башкин/Предоставлено РГО
5 из 15
© Фото : Андрей Шпатак/Предоставлено РГО

"След от каракатицы", Андрей Шпатак. Бухта Рудная, Приморье.

"Ночное погружение. Каракатица Sepiola birostrata. Виден световой шлейф от нее, сделанный фонарем подсветки при съемке с длительной выдержкой", — уточняет автор.

Фотография Андрея Шпатака След от каракатицы

"След от каракатицы", Андрей Шпатак. Бухта Рудная, Приморье.

"Ночное погружение. Каракатица Sepiola birostrata. Виден световой шлейф от нее, сделанный фонарем подсветки при съемке с длительной выдержкой", — уточняет автор.

© Фото : Андрей Шпатак/Предоставлено РГО
6 из 15
© Фото : Алексей Волков/Предоставлено РГО

"Маленькие нежные цветочки, произрастающие в сосновых лесах, — сложный объект для съемки. Растений много, они крошечные, и сложно вычленить один цветок, не подавив остальные", — рассказывает Алексей Волков.

Снимок "Весенняя кислица" он сделал в Горенском лесопарке в Подмосковье.

Фотография Алексея Волкова Весенняя кислица

"Маленькие нежные цветочки, произрастающие в сосновых лесах, — сложный объект для съемки. Растений много, они крошечные, и сложно вычленить один цветок, не подавив остальные", — рассказывает Алексей Волков.

Снимок "Весенняя кислица" он сделал в Горенском лесопарке в Подмосковье.

© Фото : Алексей Волков/Предоставлено РГО
7 из 15
© Фото : Виталий Матвеев/Предоставлено РГО

"Украшение болот", Виталий Матвеев. Ленинградская область.

"Росянка удивительна не только внешностью, но и плотоядным образом жизни. Ее листья с волосками и липкой жидкостью улавливают, а затем переваривают насекомых. Так растение пополняет нехватку минеральных веществ на болотах", — говорит фотограф.

Фотография Виталия Матвеева Украшение болот

"Украшение болот", Виталий Матвеев. Ленинградская область.

"Росянка удивительна не только внешностью, но и плотоядным образом жизни. Ее листья с волосками и липкой жидкостью улавливают, а затем переваривают насекомых. Так растение пополняет нехватку минеральных веществ на болотах", — говорит фотограф.

© Фото : Виталий Матвеев/Предоставлено РГО
8 из 15
© Фото : Наталья Бачкова/Предоставлено РГО

"Стрекозы вида стрелка голубая зацепились за плавающую в водоеме ветку, разделившись на пары в брачный период", — объясняет Наталья Бачкова, автор работы "На "Титанике", привезшая этот кадр из Рязанской области.

Фотография Натальм Бачковой на Титанике

"Стрекозы вида стрелка голубая зацепились за плавающую в водоеме ветку, разделившись на пары в брачный период", — объясняет Наталья Бачкова, автор работы "На "Титанике", привезшая этот кадр из Рязанской области.

© Фото : Наталья Бачкова/Предоставлено РГО
9 из 15
© Фото : Андрей Носик/Предоставлено РГО

"Голожаберный моллюск рода дендронотус как будто смотрит в портал в иное измерение", — комментирует фотоработу "Взгляд в портал" Андрей Носик, сделавший этот снимок в Карелии, на Белом море.

Фотография Андрея Носика Взгляд в портал

"Голожаберный моллюск рода дендронотус как будто смотрит в портал в иное измерение", — комментирует фотоработу "Взгляд в портал" Андрей Носик, сделавший этот снимок в Карелии, на Белом море.

© Фото : Андрей Носик/Предоставлено РГО
10 из 15
© Фото : Людмила Бегунова/Предоставлено РГО

"Мир-двойник", Людмила Бегунова. Истринский район Подмосковья.

"Идея — представить два мира: еще живой природы и исчезающей, становящейся лишь тенью. Эффект тумана и светящихся в ночи грибов был достигнут благодаря контровому освещению и мультиэкспозиции", — поясняет фотограф.

Фотография Людмилы Бегуновой Мир-двойник

"Мир-двойник", Людмила Бегунова. Истринский район Подмосковья.

"Идея — представить два мира: еще живой природы и исчезающей, становящейся лишь тенью. Эффект тумана и светящихся в ночи грибов был достигнут благодаря контровому освещению и мультиэкспозиции", — поясняет фотограф.

© Фото : Людмила Бегунова/Предоставлено РГО
11 из 15
© Фото : Анатолий Плечистый/Предоставлено РГО

"Межгалактический полет", Анатолий Плечистый. Поселок Боголюбово Владимирской области.

"Часто снимаю паутину в контровом свете лучей заходящего солнышка. А перед этим — мне на удачу — прошел тихий летний дождик", — признается автор.

Фотография Анатолия Плечистого Межгалактический полет

"Межгалактический полет", Анатолий Плечистый. Поселок Боголюбово Владимирской области.

"Часто снимаю паутину в контровом свете лучей заходящего солнышка. А перед этим — мне на удачу — прошел тихий летний дождик", — признается автор.

© Фото : Анатолий Плечистый/Предоставлено РГО
12 из 15
© Фото : Игорь Рудковский/Предоставлено РГО

"Компания друзей", Игорь Рудковский. Деревня Шумилово Псковской области.

"Миксомицеты Cribraria purpurea (крибрария пурпурная) — редкий вид грибоподобных организмов. В ряде областей они занесены в Красную книгу. Высота объектов — два миллиметра", — объясняет фотограф.

Фотография Игоря Рудковского Компания друзей

"Компания друзей", Игорь Рудковский. Деревня Шумилово Псковской области.

"Миксомицеты Cribraria purpurea (крибрария пурпурная) — редкий вид грибоподобных организмов. В ряде областей они занесены в Красную книгу. Высота объектов — два миллиметра", — объясняет фотограф.

© Фото : Игорь Рудковский/Предоставлено РГО
13 из 15
© Фото : Дмитрий Кузнецов/Предоставлено РГО

"Грибной сезон выдался не особо удачным и богатым: видимо, сказались засушливые август и сентябрь. На границе ельника и лиственного леса наткнулся на несколько поганок и сделал фото", — вспоминает Дмитрий Кузнецов.

Прогулка состоялась в Пензенской области. Автор назвал снимок "Краски осеннего леса".

Фотография Дмитрия Кузнецова Краски осеннего леса

"Грибной сезон выдался не особо удачным и богатым: видимо, сказались засушливые август и сентябрь. На границе ельника и лиственного леса наткнулся на несколько поганок и сделал фото", — вспоминает Дмитрий Кузнецов.

Прогулка состоялась в Пензенской области. Автор назвал снимок "Краски осеннего леса".

© Фото : Дмитрий Кузнецов/Предоставлено РГО
14 из 15
© Фото : Андрей Кузнецов/Предоставлено РГО

"Инверсионный след", Андрей Кузнецов. Якшур-Бодьинский район Удмуртии.

"Идея кадра была нарисована в эскизе еще в прошлом году, а для осуществления задуманного пришлось брать с собой тяжелый и неудобный зеркально-менисковый объектив. Мне кажется, что оно того стоило", — рассказывает мастер.

Фотография Андрея Кузнецова Инверсионный след

"Инверсионный след", Андрей Кузнецов. Якшур-Бодьинский район Удмуртии.

"Идея кадра была нарисована в эскизе еще в прошлом году, а для осуществления задуманного пришлось брать с собой тяжелый и неудобный зеркально-менисковый объектив. Мне кажется, что оно того стоило", — рассказывает мастер.

© Фото : Андрей Кузнецов/Предоставлено РГО
15 из 15
 
ТуризмФотоТуризмТуризм-ВажноеФото - ТуризмРусское географическое обществоОрловская областьВладимирская областьРостовская областьчто посмотретьБатайскМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала