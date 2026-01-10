Красота под микроскопом: в РГО показали тайную жизнь паука, грибов и цветов

Юрий Подгрушный представил красивое фото паука-скакунчика на лепестке красной розы и победил в номинации. Снимок сделан в Ростовской области, в Батайске.
Некоторые виды таких пауков напоминают муравьев, жуков или скорпионов. Многие — мохнатые.
Эти пауки могут прыгать в длину на расстояние, в шесть раз превышающее размер их самих.
А еще они отлично видят: у них восемь глаз.
"Сказка на ночь", Людмила Бегунова. Нацпарк "Лосиный остров", Подмосковье.
В кадре слитнобрюхая коллембола — крошечное и абсолютно безвредное членистоногое, известное также как ногохвост.
Невооруженным глазом их увидеть сложно из-за размера — около пяти миллиметров. Они обитают в верхних слоях почвы по всей планете, предпочитают влажные места, живут в стволах деревьев, мхах и лишайниках, на берегах водоемов.
"Слитнобрюхая коллембола бежит по поверхности старого пня. Узор на заднем плане, сложившийся благодаря лесной растительности и просветам в листве, напоминает распускающиеся диковинные цветы", — объясняет фотограф.
"Среди гусей", Екатерина Миляхина. Орловская область.
"Сенокосец обыкновенный пробирается через коробочки мха из рода кукушкин лен. Их острые вершинки похожи на гусиные клювы", — говорит автор.
"Майские встречи", Виктория Мамаева. Удмуртия.
"Пушистые кисточки, коричневая спинка, жужжание у верхушек берез прекрасным теплым вечером — все это про майских жуков. Это безобидные и интересные создания", — отмечает фотограф.
"Колымская весна", Георгий Башкин. Магаданская область.
"Июньское путешествие на колымское озеро Джека Лондона порадовали нас буйным цветением таежных ягод и кустарников", — поясняет он.
"След от каракатицы", Андрей Шпатак. Бухта Рудная, Приморье.
"Ночное погружение. Каракатица Sepiola birostrata. Виден световой шлейф от нее, сделанный фонарем подсветки при съемке с длительной выдержкой", — уточняет автор.
"Маленькие нежные цветочки, произрастающие в сосновых лесах, — сложный объект для съемки. Растений много, они крошечные, и сложно вычленить один цветок, не подавив остальные", — рассказывает Алексей Волков.
Снимок "Весенняя кислица" он сделал в Горенском лесопарке в Подмосковье.
"Украшение болот", Виталий Матвеев. Ленинградская область.
"Росянка удивительна не только внешностью, но и плотоядным образом жизни. Ее листья с волосками и липкой жидкостью улавливают, а затем переваривают насекомых. Так растение пополняет нехватку минеральных веществ на болотах", — говорит фотограф.
"Стрекозы вида стрелка голубая зацепились за плавающую в водоеме ветку, разделившись на пары в брачный период", — объясняет Наталья Бачкова, автор работы "На "Титанике", привезшая этот кадр из Рязанской области.
"Голожаберный моллюск рода дендронотус как будто смотрит в портал в иное измерение", — комментирует фотоработу "Взгляд в портал" Андрей Носик, сделавший этот снимок в Карелии, на Белом море.
"Мир-двойник", Людмила Бегунова. Истринский район Подмосковья.
"Идея — представить два мира: еще живой природы и исчезающей, становящейся лишь тенью. Эффект тумана и светящихся в ночи грибов был достигнут благодаря контровому освещению и мультиэкспозиции", — поясняет фотограф.
"Межгалактический полет", Анатолий Плечистый. Поселок Боголюбово Владимирской области.
"Часто снимаю паутину в контровом свете лучей заходящего солнышка. А перед этим — мне на удачу — прошел тихий летний дождик", — признается автор.
"Компания друзей", Игорь Рудковский. Деревня Шумилово Псковской области.
"Миксомицеты Cribraria purpurea (крибрария пурпурная) — редкий вид грибоподобных организмов. В ряде областей они занесены в Красную книгу. Высота объектов — два миллиметра", — объясняет фотограф.
"Грибной сезон выдался не особо удачным и богатым: видимо, сказались засушливые август и сентябрь. На границе ельника и лиственного леса наткнулся на несколько поганок и сделал фото", — вспоминает Дмитрий Кузнецов.
Прогулка состоялась в Пензенской области. Автор назвал снимок "Краски осеннего леса".
"Инверсионный след", Андрей Кузнецов. Якшур-Бодьинский район Удмуртии.
"Идея кадра была нарисована в эскизе еще в прошлом году, а для осуществления задуманного пришлось брать с собой тяжелый и неудобный зеркально-менисковый объектив. Мне кажется, что оно того стоило", — рассказывает мастер.
