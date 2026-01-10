Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над Воронежем - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 10.01.2026 (обновлено: 21:05 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/pvo-2067166602.html
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над Воронежем
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над Воронежем - РИА Новости, 10.01.2026
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над Воронежем
Несколько беспилотников сбиты в небе над Воронежем и в ближайших районах региона, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T21:01:00+03:00
2026-01-10T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289815_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_253f1ca4c9bcd6164b7328175dfa3b1e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289815_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_9831b76f66eb960fc64fcca80fbe97cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, воронеж, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над Воронежем

Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Воронежем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Несколько беспилотников сбиты в небе над Воронежем и в ближайших районах региона, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО над Воронежем и рядом районов области обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что непосредственная угроза атаки БПЛА в Воронеже сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала