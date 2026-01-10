https://ria.ru/20260110/pvo-2067166602.html
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над Воронежем
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над Воронежем - РИА Новости, 10.01.2026
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над Воронежем
Несколько беспилотников сбиты в небе над Воронежем и в ближайших районах региона, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости, 10.01.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над Воронежем
Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Воронежем