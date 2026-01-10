Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 10.01.2026
19:50 10.01.2026 (обновлено: 19:56 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/peterburg-2067160109.html
В Петербурге ликвидируют последствия снегопада
В Петербурге ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 10.01.2026
В Петербурге ликвидируют последствия снегопада
Коммунальные службы в Санкт-Петербурге продолжают работы по ликвидации последствий снегопада, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T19:50:00+03:00
2026-01-10T19:56:00+03:00
2026
РИА Новости
Новости
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район
В Петербурге ликвидируют последствия снегопада

В Петербурге продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий снегопада

Уборка снега на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге во время снегопада, вызванного балканским циклоном "Фрэнсис"
Уборка снега на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге во время снегопада, вызванного балканским циклоном Фрэнсис - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Уборка снега на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге во время снегопада, вызванного балканским циклоном "Фрэнсис"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Коммунальные службы в Санкт-Петербурге продолжают работы по ликвидации последствий снегопада, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.
"Коммунальные службы продолжают масштабные работы по ликвидации последствий снегопада. Поручил дорожным и коммунальным службам Петербурга уделить первоочередное внимание расчистке дорог и тротуаров у социальных учреждений", - написал он в своем Telegram-канале.
Снегопад в Санкт-Петербурге, вызванный балканским циклоном Фрэнсис - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Вице-губернатор сообщил, что проверил центральные Калининский и Красногвардейский районы города.
"Смотрим, как производится уборка у станций метро и очистка кровель. В течение всего светового дня продолжались работы по очистке от снега, наледи и снежных масс, нависающих с крыш жилых домов и выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. В работе задействовано 900 кровельщиков", - сообщил он.
Разумишкин просит жителей с пониманием относиться к колоннам коммунальной техники.
"Обстановка на дорогах не из простых, просим с пониманием относиться к колоннам коммунальной техники, которая зачищает дорожное полотно. Городским службам важно обеспечить безопасное движение автотранспорта, а также подходы к остановкам. По разным оценкам за сегодняшний день ожидаем до 26 сантиметров снежного покрова", - отметил он.
Ранее сообщалось, что все дорожные и коммунальные службы города были переведены на усиленный режим работы. В ночную смену на расчистке магистралей Петербурга было задействовано более 960 единиц техники, во дворах были задействованы порядка 4 000 дворников и более 800 механизаторов. В дневную смену к уборке дорог и тротуаров в усиленном режиме привлечены больше тысячи уборочных спецмашин и 900 работников ручного труда.
