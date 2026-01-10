В Петербурге ликвидируют последствия снегопада

"Смотрим, как производится уборка у станций метро и очистка кровель. В течение всего светового дня продолжались работы по очистке от снега, наледи и снежных масс, нависающих с крыш жилых домов и выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. В работе задействовано 900 кровельщиков", - сообщил он.

"Обстановка на дорогах не из простых, просим с пониманием относиться к колоннам коммунальной техники, которая зачищает дорожное полотно. Городским службам важно обеспечить безопасное движение автотранспорта, а также подходы к остановкам. По разным оценкам за сегодняшний день ожидаем до 26 сантиметров снежного покрова", - отметил он.

Ранее сообщалось, что все дорожные и коммунальные службы города были переведены на усиленный режим работы. В ночную смену на расчистке магистралей Петербурга было задействовано более 960 единиц техники, во дворах были задействованы порядка 4 000 дворников и более 800 механизаторов. В дневную смену к уборке дорог и тротуаров в усиленном режиме привлечены больше тысячи уборочных спецмашин и 900 работников ручного труда.