В Петербурге общественный транспорт работает штатно, несмотря на снегопад
Общественный транспорт Санкт-Петербурга работает в штатном режиме на фоне непогоды, сообщил городской комитет по транспорту. РИА Новости, 10.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости.
Общественный транспорт Санкт-Петербурга работает в штатном режиме на фоне непогоды, сообщил
городской комитет по транспорту.
Ранее в субботу комитет по транспорту сообщал о создании оперштаба по противодействию нештатных ситуаций на транспорте из-за ухудшения погодных условий. Аэропорт "Пулково
" сообщал, что обеспечивает обслуживание рейсов в условиях сильного ливневого снега с порывами ветра. Производится постоянная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Отмечалось, что в связи с погодной ситуацией возможны корректировки расписания.
"Городской общественный транспорт Петербурга
, несмотря на усиление снегопада, работает в штатном режиме. Для исключения срывов рейсов на наземных маршрутах перевозчики Северной столицы задействуют резервный пассажирский транспорт", – говорится в Telegram-канале комтранса.
Отмечается, что электропоезда Петербургского метрополитена выводятся на линию из депо в соответствии с графиком. Подходы ко всем станциям подземки очищены от снега.
Также сотрудники профильной службы "Горэлектротранса" круглосуточно очищают от снега трамвайные пути, для этих целей задействованы 23 единицы спецтехники.
Комтранс уточняет, что выполняется и уборка троллейбусных площадок на конечных станциях маршрутов, площадки автобусных парков "Пассажиравтотранса" также постоянно расчищаются от снега.
"Несмотря на снегопады и заносы на дорогах, общественный транспорт нашего города должен работать бесперебойно, в режиме "24 на 7"... Мы будем и дальше работать в усиленном режиме для того, чтобы обеспечить безопасные и комфортные перевозки жителей и гостей нашего города", – сказал врио председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, слова которого приводятся в сообщении.