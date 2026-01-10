Рейтинг@Mail.ru
Родригес провела переговоры с главами Бразилии, Колумбии и Испании - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/peregovory-2067065825.html
Родригес провела переговоры с главами Бразилии, Колумбии и Испании
Родригес провела переговоры с главами Бразилии, Колумбии и Испании - РИА Новости, 10.01.2026
Родригес провела переговоры с главами Бразилии, Колумбии и Испании
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что в связи с агрессией, которой подверглась Боливарианская Республика, она провела... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T01:25:00+03:00
2026-01-10T01:25:00+03:00
в мире
венесуэла
бразилия
колумбия
силия флорес
николас мадуро
луис инасиу лула да силва
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203510_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_f54b10d0bb5a32fde6662c0d3447fd30.jpg
https://ria.ru/20260110/tramp-2067060279.html
https://ria.ru/20260110/tramp-2067060401.html
https://ria.ru/20260109/tramp-2067057249.html
венесуэла
бразилия
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203510_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7e2c32caead7bf77eec6ca8203485141.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, бразилия, колумбия, силия флорес, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, оон
В мире, Венесуэла, Бразилия, Колумбия, Силия Флорес, Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН
Родригес провела переговоры с главами Бразилии, Колумбии и Испании

Родригес сообщила о переговорах с главами Бразилии, Колумбии и Испании

© AP Photo / Pavel GolovkinДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что в связи с агрессией, которой подверглась Боливарианская Республика, она провела переговоры с лидерами Бразилии, Колумбии и Испании.
"Я провела переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, президентом Колумбии Густаво Петро и председателем правительства Испании Педро Санчесом в контексте тяжёлой преступной, незаконной и нелегитимной агрессии, совершённой против Венесуэлы", - написала Родригес в своём Telegram-канале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп назвал новые власти Венесуэлы союзниками США
00:06
Она отметила, что подробно проинформировала собеседников о вооружённых атаках на венесуэльскую территорию, в результате которых погибли более ста гражданских лиц и военнослужащих, а также о грубых нарушениях международного права, включая посягательство на личную неприкосновенность президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес. По словам Родригес, стороны сошлись во мнении о необходимости продвижения широкой повестки двустороннего сотрудничества на основе уважения международного права, суверенитета государств и диалога между народами.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы выразила особую благодарность Луле да Силве и народу Бразилии за поддержку, оказанную Каракасу в наиболее критический период после агрессии. В МИД Бразилии накануне сообщали об отправке в Венесуэлу первой партии гуманитарной помощи, включая медикаменты и материалы для диализа, для восполнения запасов, утраченных после ударов США по объектам снабжения 3 января.
На переговорах с колумбийским лидером Густаво Петро Родригес подтвердила братский характер отношений между Венесуэлой и Колумбией и их готовность совместно решать общие проблемы на основе взаимного уважения и регионального сотрудничества.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп анонсировал встречи с представителями Венесуэлы
00:10
Педро Санчеса Родригес поблагодарила за позицию Мадрида, осудившего агрессию против Венесуэлы, и заявила о заинтересованности в развитии взаимовыгодной двусторонней повестки.
Родригес подчеркнула, что Венесуэла намерена и далее отвечать на произошедшее исключительно дипломатическими средствами, следуя принципам дипломатии мира, защиты суверенитета и сохранения международной стабильности.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Второй волны атаки на Венесуэлу не потребуется, считает Трамп
Вчера, 23:40
 
В миреВенесуэлаБразилияКолумбияСилия ФлоресНиколас МадуроЛуис Инасиу Лула да СилваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала