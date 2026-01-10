Родригес провела переговоры с главами Бразилии, Колумбии и Испании

МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что в связи с агрессией, которой подверглась Боливарианская Республика, она провела переговоры с лидерами Бразилии, Колумбии и Испании.
"Я провела переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, президентом Колумбии Густаво Петро и председателем правительства Испании Педро Санчесом в контексте тяжёлой преступной, незаконной и нелегитимной агрессии, совершённой против Венесуэлы", - написала Родригес в своём Telegram-канале.
Она отметила, что подробно проинформировала собеседников о вооружённых атаках на венесуэльскую территорию, в результате которых погибли более ста гражданских лиц и военнослужащих, а также о грубых нарушениях международного права, включая посягательство на личную неприкосновенность президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес. По словам Родригес, стороны сошлись во мнении о необходимости продвижения широкой повестки двустороннего сотрудничества на основе уважения международного права, суверенитета государств и диалога между народами.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы выразила особую благодарность Луле да Силве и народу Бразилии за поддержку, оказанную Каракасу в наиболее критический период после агрессии. В МИД Бразилии накануне сообщали об отправке в Венесуэлу первой партии гуманитарной помощи, включая медикаменты и материалы для диализа, для восполнения запасов, утраченных после ударов США по объектам снабжения 3 января.
На переговорах с колумбийским лидером Густаво Петро Родригес подтвердила братский характер отношений между Венесуэлой и Колумбией и их готовность совместно решать общие проблемы на основе взаимного уважения и регионального сотрудничества.
Педро Санчеса Родригес поблагодарила за позицию Мадрида, осудившего агрессию против Венесуэлы, и заявила о заинтересованности в развитии взаимовыгодной двусторонней повестки.
Родригес подчеркнула, что Венесуэла намерена и далее отвечать на произошедшее исключительно дипломатическими средствами, следуя принципам дипломатии мира, защиты суверенитета и сохранения международной стабильности.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.