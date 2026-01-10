СБ ООН проведет в понедельник заседание по Украине

ООН, 10 янв – РИА Новости. Совбез ООН проведет в понедельник, 12 января, экстренное заседание по Украине, следует из расписания работы органа.
Заседание запросила Украина. Постпред страны в ООН Андрей Мельник в пятницу направил соответствующий запрос председателю Органа (Сомали), объяснив это "беспрецедентными ударами РФ против гражданских", несмотря на разъяснения Москвы, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Заседание состоится в 15.00 (23.00 мск) 12 января.
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.