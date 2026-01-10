Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН проведет в понедельник заседание по Украине
06:30 10.01.2026
СБ ООН проведет в понедельник заседание по Украине
Совбез ООН проведет в понедельник, 12 января, экстренное заседание по Украине, следует из расписания работы органа. РИА Новости, 10.01.2026
ООН, 10 янв – РИА Новости. Совбез ООН проведет в понедельник, 12 января, экстренное заседание по Украине, следует из расписания работы органа.
Заседание запросила Украина. Постпред страны в ООН Андрей Мельник в пятницу направил соответствующий запрос председателю Органа (Сомали), объяснив это "беспрецедентными ударами РФ против гражданских", несмотря на разъяснения Москвы, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Заседание состоится в 15.00 (23.00 мск) 12 января.
В председательствующей в СБ ООН Сомали в свою очередь рассказали РИА Новости, что запрос Украины на заседание поддержали Латвия, Либерия, Дания, Франция, Греция и Великобритания.
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Сальдо призвал ООН осудить атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах
5 января, 14:04
 
В мире Украина Россия Москва Андрей Мельник ООН Совет Безопасности ООН Вооруженные силы Украины
 
 
