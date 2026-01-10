https://ria.ru/20260110/oblast-2067098845.html
В Днепропетровской области сто тысяч семей остались без света
В Днепропетровской области сто тысяч семей остались без света - РИА Новости, 10.01.2026
В Днепропетровской области сто тысяч семей остались без света
Сто тысяч семей остались без электричества в Днепропетровской области на Украине, сообщает в субботу украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T11:32:00+03:00
2026-01-10T11:32:00+03:00
2026-01-10T11:32:00+03:00
в мире
украина
днепропетровская область
днепр (река)
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f0288e586233456452c343b77e966d27.jpg
https://ria.ru/20260110/zelenskiy-2067092295.html
украина
днепропетровская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c03ca659cdb2b25d47849b6e19da11ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, днепр (река), дтэк
В мире, Украина, Днепропетровская область, Днепр (река), ДТЭК
В Днепропетровской области сто тысяч семей остались без света
Сто тысяч семей остались без электричества в Днепропетровской области