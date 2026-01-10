Рейтинг@Mail.ru
Nordwind корректирует расписание из-за ситуации в Шереметьево
11:39 10.01.2026
Nordwind корректирует расписание из-за ситуации в Шереметьево
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") корректирует расписание 19 рейсов из-за сложных метеоусловий в аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2026
калининград, шереметьево (аэропорт), санкт-петербург, екатеринбург
Калининград, Шереметьево (аэропорт), Санкт-Петербург, Екатеринбург
© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") корректирует расписание 19 рейсов из-за сложных метеоусловий в аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"В связи со сложными метеоусловиями (сильным снегом) в аэропорту "Шереметьево" авиакомпания вынуждено корректирует расписание рейсов полетной программы", - говорится в сообщении.
Корректировка расписание затрагивает рейсы не только на московском направлении, но и вылеты из Калининграда, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
"Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Авиакомпания рекомендует следить за статусом рейсов на сайтах и информационных табло аэропортов", - отметили в Nordwind.
Авиакомпания предупреждает пассажиров, что в аэропорту "Шереметьево" возможны сильные задержки выдачи багажа из-за возросшей нагрузки на наземные службы.
Самолет - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Сочи отменили четыре рейса из Москвы
КалининградШереметьево (аэропорт)Санкт-ПетербургЕкатеринбург
 
 
