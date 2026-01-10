Рейтинг@Mail.ru
Аналитики РАН дали прогноз цен на нефть в 2026 году - РИА Новости, 10.01.2026
07:04 10.01.2026
Аналитики РАН дали прогноз цен на нефть в 2026 году
Аналитики РАН дали прогноз цен на нефть в 2026 году - РИА Новости, 10.01.2026
Аналитики РАН дали прогноз цен на нефть в 2026 году
Средняя стоимость барреля нефти марки Brent в 2026 году составит 60-70 долларов, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2026
экономика
атр
евразия
сша
российская академия наук
опек
международное энергетическое агентство
brent
экономика, атр, евразия, сша, российская академия наук, опек, международное энергетическое агентство, brent
Экономика, АТР, Евразия, США, Российская академия наук, ОПЕК, Международное энергетическое агентство, Brent
Аналитики РАН дали прогноз цен на нефть в 2026 году

РИА Новости: средняя цена марки Brent в 2026 году составит 60-70 долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Средняя стоимость барреля нефти марки Brent в 2026 году составит 60-70 долларов, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Продолжающийся пересмотр странами соглашения ОПЕК+ потолков добычи в сторону увеличения опережающими темпами по сравнению с договоренностями, достигнутыми в конце 2024 года, ведет к усилению затоваренности рынка нефти. В 2026 году навес предложения над спросом может достигнуть, по оценкам Международного энергетического агентства, 4 миллионов баррелей в день, что вдвое превышает уровень 2025 года", - говорится в докладе.
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике
В случае реализации такого сценария цена нефти может перейти в коридор 55–60 долларов за баррель, считают в РАН.
"Однако мы считаем, что цена барреля останется в коридоре 60–70 долларов, тяготея к нижней границе этого коридора. В случае же входа экономики США в рецессию, например, в результате взрыва пузыря на фондовом рынке, цена нефти может кратковременно устремиться в район 40 долларов за баррель", - также ожидают аналитики.
Среднегодовая цена барреля нефти Brent по итогам прошедшего года, по оценке РАН, ожидается на уровне 68–70 долларов, снизившись по сравнению с 81 долларов в 2024 году.
Также аналитики отмечают, что по итогам 2025 года мировой спрос на природный газ возрастет, по оценкам, на 38 миллиардов кубических метров, что существенно меньше в сравнении с 2024 годом. Особенно заметным замедление роста будет в странах АТР и Северной Америке. А в Евразии спрос на газ может незначительно снизиться.
"Ожидается, что в 2026 году спрос на газ вырастет более ощутимо, в первую очередь за счет стран АТР и Евразии. Новым крупным источником спроса на газ, точнее, газовую генерацию, могут стать дата-центры, особенно в США", - прогнозируют аналитики.
Эксперт рассказал, где в России добывают самую чистую нефть
ЭкономикаАТРЕвразияСШАРоссийская академия наукОПЕКМеждународное энергетическое агентствоBrent
 
 
