Аналитики РАН дали прогноз цен на нефть в 2026 году

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Средняя стоимость барреля нефти марки Brent в 2026 году составит 60-70 долларов, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Продолжающийся пересмотр странами соглашения ОПЕК+ потолков добычи в сторону увеличения опережающими темпами по сравнению с договоренностями, достигнутыми в конце 2024 года, ведет к усилению затоваренности рынка нефти. В 2026 году навес предложения над спросом может достигнуть, по оценкам Международного энергетического агентства, 4 миллионов баррелей в день, что вдвое превышает уровень 2025 года", - говорится в докладе.
В случае реализации такого сценария цена нефти может перейти в коридор 55–60 долларов за баррель, считают в РАН.
"Однако мы считаем, что цена барреля останется в коридоре 60–70 долларов, тяготея к нижней границе этого коридора. В случае же входа экономики США в рецессию, например, в результате взрыва пузыря на фондовом рынке, цена нефти может кратковременно устремиться в район 40 долларов за баррель", - также ожидают аналитики.
Среднегодовая цена барреля нефти Brent по итогам прошедшего года, по оценке РАН, ожидается на уровне 68–70 долларов, снизившись по сравнению с 81 долларов в 2024 году.
Также аналитики отмечают, что по итогам 2025 года мировой спрос на природный газ возрастет, по оценкам, на 38 миллиардов кубических метров, что существенно меньше в сравнении с 2024 годом. Особенно заметным замедление роста будет в странах АТР и Северной Америке. А в Евразии спрос на газ может незначительно снизиться.
"Ожидается, что в 2026 году спрос на газ вырастет более ощутимо, в первую очередь за счет стран АТР и Евразии. Новым крупным источником спроса на газ, точнее, газовую генерацию, могут стать дата-центры, особенно в США", - прогнозируют аналитики.
