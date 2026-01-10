Аналитики РАН дали прогноз цен на нефть в 2026 году

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Средняя стоимость барреля нефти марки Brent в 2026 году составит 60-70 долларов, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Ожидается, что в 2026 году спрос на газ вырастет более ощутимо, в первую очередь за счет стран АТР и Евразии. Новым крупным источником спроса на газ, точнее, газовую генерацию, могут стать дата-центры, особенно в США", - прогнозируют аналитики.