В аэропорту Мурманска задерживаются 14 рейсов

МУРМАНСК, 10 янв - РИА Новости. Четырнадцать рейсов на прилет и вылет, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Калининград задерживаются в аэропорту Мурманска в субботу, еще четыре московских рейса отменены, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани столицы Заполярья.