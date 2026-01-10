https://ria.ru/20260110/murmansk-2067096000.html
В аэропорту Мурманска задерживаются 14 рейсов
МУРМАНСК, 10 янв - РИА Новости. Четырнадцать рейсов на прилет и вылет, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Калининград задерживаются в аэропорту Мурманска в субботу, еще четыре московских рейса отменены, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани столицы Заполярья.
На вылет задерживаются рейсы в Москву
, Санкт-Петербург
и Калининград
в течение всего дня, отменены по два московских рейса на прилет и вылет. Семь рейсов задерживаются на вылет в те же города. При этом время задержки некоторых рейсов составляет до десяти часов.
В пятницу, как следует из данных онлайн табло, задержек и отмен не было, на воскресенье, предварительно, задерживается один рейс в Москву.