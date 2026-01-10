Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Мурманска задерживаются 14 рейсов
11:16 10.01.2026
В аэропорту Мурманска задерживаются 14 рейсов
В аэропорту Мурманска задерживаются 14 рейсов
Четырнадцать рейсов на прилет и вылет, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Калининград задерживаются в аэропорту Мурманска в субботу, еще четыре московских... РИА Новости, 10.01.2026
москва, санкт-петербург, калининград, происшествия
В аэропорту Мурманска задерживаются 14 рейсов

В аэропорту Мурманска задерживаются 14 рейсов на прилет и вылет

Пассажиры у нового терминала аэропорта Мурманска
Пассажиры у нового терминала аэропорта Мурманска. Архивное фото
МУРМАНСК, 10 янв - РИА Новости. Четырнадцать рейсов на прилет и вылет, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Калининград задерживаются в аэропорту Мурманска в субботу, еще четыре московских рейса отменены, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани столицы Заполярья.
На вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Калининград в течение всего дня, отменены по два московских рейса на прилет и вылет. Семь рейсов задерживаются на вылет в те же города. При этом время задержки некоторых рейсов составляет до десяти часов.
В пятницу, как следует из данных онлайн табло, задержек и отмен не было, на воскресенье, предварительно, задерживается один рейс в Москву.
Nordwind задержала три рейса из-за ограничений в аэропорту Сочи
Вчера, 10:26
Вчера, 10:26
 
Москва Санкт-Петербург Калининград Происшествия
 
 
