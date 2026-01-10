Рейтинг@Mail.ru
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией
04:50 10.01.2026 (обновлено: 15:16 10.01.2026)
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Джорджа Мелони
Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони о новом диалоге с Россией и назначении спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию поднимает вопросы относительно того, с кем и о чем вести переговоры, такое мнение высказал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Вслед за (президентом Франции. — Прим. ред.) Макроном премьер Италии Мелони заявила, что настало время для переговоров с Россией. В связи с этим возникает два вопроса", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, первый вопрос заключается в определении сторон переговоров, учитывая разницу позиции между странами ЕС по России.
"Первый — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Вопрос возникает из-за того, что в ЕС до сих пор за переговоры выступали только (премьер-министр Венгрии. — Прим. ред.) Орбан и (словацкий премьер. — Прим. ред.) Фицо, а (глава Еврокомиссии. — Прим. ред.) фон лер Ляйен и Еврокомиссия и слышать о них не хотели", — пояснил парламентарий.
Второй вопрос, по мнению Пушкова, состоит в позиции, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, из-за чего она не может служить основой для продуктивных переговоров.
Вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. По словам Мелони, проблема Европы заключается в наличии множества различных мнений.
