В аэропорту Краснодара задерживаются 17 рейсов
09:06 10.01.2026
В аэропорту Краснодара задерживаются 17 рейсов
Семнадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Краснодара, из них четыре - сообщением с Москвой, следует из данных онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 10.01.2026
происшествия
Новости
москва, краснодар, анталья (провинция), шереметьево (аэропорт), происшествия
Москва, Краснодар, Анталья (провинция), Шереметьево (аэропорт), Происшествия
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Семнадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Краснодара, из них четыре - сообщением с Москвой, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 8.50 мск в аэропорту Краснодара задерживаются 6 рейсов на вылет и 11 - на прилет. На вылет задержаны рейсы в Москву (Шереметьево), Анталью, Казань, Санкт-Петербург, Шарм-эль-Шейх и Екатеринбург.
На прилет, согласно табло, задерживаются три рейса из Москвы (Шереметьево, Внуково), а также рейсы из Антальи, Стамбула, Казани, два рейса из Дубая, Шарм-эль-Шейха, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В сибирских аэропортах задерживаются авиарейсы в Москву
МоскваКраснодарАнталья (провинция)Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
