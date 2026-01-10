Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее ответили на обвинения в запуске дрона в КНДР - РИА Новости, 10.01.2026
16:02 10.01.2026
В Южной Корее ответили на обвинения в запуске дрона в КНДР
В Южной Корее ответили на обвинения в запуске дрона в КНДР - РИА Новости, 10.01.2026
В Южной Корее ответили на обвинения в запуске дрона в КНДР
Директор департамента оборонной политики министерства обороны Южной Кореи Ким Хон Чхоль заявил в связи с обвинениями в отношении Сеула в запуске дрона в КНДР,... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T16:02:00+03:00
2026-01-10T16:02:00+03:00
в мире
южная корея
сеул
кндр
ли чжэ мен
https://ria.ru/20260110/kndr-2067076536.html
южная корея
сеул
кндр
В мире, Южная Корея, Сеул, КНДР, Ли Чжэ Мен
В Южной Корее ответили на обвинения в запуске дрона в КНДР

Ренхап: в Минобороны Южной Кореи заявили, что Сеул не намерен провоцировать КНДР

СЕУЛ, 10 янв - РИА Новости. Директор департамента оборонной политики министерства обороны Южной Кореи Ким Хон Чхоль заявил в связи с обвинениями в отношении Сеула в запуске дрона в КНДР, что у страны нет намерений провоцировать Пхеньян, и усилия по укреплению доверия будут продолжаться, передает агентство Рёнхап.
Ранее представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года, по его словам, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приказал расследовать версию запуска дрона гражданскими лицами.
«
"У нас нет намерений провоцировать или раздражать Северную Корею; мы будем и далее предпринимать практические меры и усилия для снижения напряжённости и укрепления доверия между Севером и Югом", - заявил Ким Хон Чхоль.
Министерство по делам объединения Республики Корея также провело в субботу экстренное совещание под председательством заместителя министра Ким Нам Чжуна, в ходе которого была оценена ситуация.
"Совместно с соответствующими органами мы будем последовательно продолжать усилия по снижению напряжённости и формированию доверия между Севером и Югом", - заявили в минобъединения.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева
