В Южной Корее ответили на обвинения в запуске дрона в КНДР

СЕУЛ, 10 янв - РИА Новости. Директор департамента оборонной политики министерства обороны Южной Кореи Ким Хон Чхоль заявил в связи с обвинениями в отношении Сеула в запуске дрона в КНДР, что у страны нет намерений провоцировать Пхеньян, и усилия по укреплению доверия будут продолжаться, передает агентство Рёнхап.
Ранее представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года, по его словам, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приказал расследовать версию запуска дрона гражданскими лицами.
"У нас нет намерений провоцировать или раздражать Северную Корею; мы будем и далее предпринимать практические меры и усилия для снижения напряжённости и укрепления доверия между Севером и Югом", - заявил Ким Хон Чхоль.
Министерство по делам объединения Республики Корея также провело в субботу экстренное совещание под председательством заместителя министра Ким Нам Чжуна, в ходе которого была оценена ситуация.
"Совместно с соответствующими органами мы будем последовательно продолжать усилия по снижению напряжённости и формированию доверия между Севером и Югом", - заявили в минобъединения.
