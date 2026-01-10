КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева

СЕУЛ, 10 янв - РИА Новости. КНДР сравнила действия Сеула с поведением "безумцев Киева", осудив засылку дронов на свою территорию, в то время как южнокорейские власти "болтают" о возвращении взаимопонимания, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января этого года и 27 сентября прошлого года, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты.
"Республика Корея на глазах болтает, что "надо прорывать хоть малейшую дыру" для взаимопонимания с нами, а за глаза не прекращает провокационных действий против нас", - заявили в генштабе КНДР.
Военные отметили, что происходящее еще раз помогло понять "сущность" Южной Кореи, которая "очевидно" и "неизменно" является враждебной стороной, "объектом непременного уничтожения" в случае нападения.
"Они совсем не отличаются от безумцев Киева. Международному сообществу следует точно понять, в чем заключается первопричина обострения ситуации на Корейском полуострове и риска вооруженного столкновения", - заявили в Генштабе.