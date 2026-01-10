Рейтинг@Mail.ru
КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева - РИА Новости, 10.01.2026
05:31 10.01.2026
КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева
КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева - РИА Новости, 10.01.2026
КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева
КНДР сравнила действия Сеула с поведением "безумцев Киева", осудив засылку дронов на свою территорию, в то время как южнокорейские власти "болтают" о... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T05:31:00+03:00
2026-01-10T05:31:00+03:00
в мире
кндр
южная корея
сеул
https://ria.ru/20260105/koreja-2066447458.html
https://ria.ru/20260104/koreya-2066308931.html
кндр
южная корея
сеул
в мире, кндр, южная корея, сеул
В мире, КНДР, Южная Корея, Сеул
КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева

ЦТАК: КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева, осудив отправку дронов

Пхеньян - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Пхеньян. Архивное фото
СЕУЛ, 10 янв - РИА Новости. КНДР сравнила действия Сеула с поведением "безумцев Киева", осудив засылку дронов на свою территорию, в то время как южнокорейские власти "болтают" о возвращении взаимопонимания, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января этого года и 27 сентября прошлого года, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Южная Корея назвала заявления КНДР антиамериканской риторикой
5 января, 10:58
"Республика Корея на глазах болтает, что "надо прорывать хоть малейшую дыру" для взаимопонимания с нами, а за глаза не прекращает провокационных действий против нас", - заявили в генштабе КНДР.
Военные отметили, что происходящее еще раз помогло понять "сущность" Южной Кореи, которая "очевидно" и "неизменно" является враждебной стороной, "объектом непременного уничтожения" в случае нападения.
"Они совсем не отличаются от безумцев Киева. Международному сообществу следует точно понять, в чем заключается первопричина обострения ситуации на Корейском полуострове и риска вооруженного столкновения", - заявили в Генштабе.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с пусками ракет КНДР
4 января, 06:13
 
В миреКНДРЮжная КореяСеул
 
 
Версия 2023.1 Beta
