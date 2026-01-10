Рейтинг@Mail.ru
СМИ: КНДР заявила о новых проникновениях дронов Сеула на ее территорию - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/kndr-2067075712.html
СМИ: КНДР заявила о новых проникновениях дронов Сеула на ее территорию
СМИ: КНДР заявила о новых проникновениях дронов Сеула на ее территорию - РИА Новости, 10.01.2026
СМИ: КНДР заявила о новых проникновениях дронов Сеула на ее территорию
Представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотников 4 января 2026 года РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T05:13:00+03:00
2026-01-10T05:13:00+03:00
в мире
кндр
южная корея
сеул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149196/34/1491963486_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_f813da90e39e0b5358ca3b39e40d959d.jpg
https://ria.ru/20260105/koreja-2066447458.html
https://ria.ru/20260105/kndr-2066412224.html
https://ria.ru/20260104/koreya-2066308931.html
https://ria.ru/20260104/yaponiya-2066302810.html
кндр
южная корея
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149196/34/1491963486_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1677dc75e24c41982bd282a5b9bc3687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр, южная корея, сеул
В мире, КНДР, Южная Корея, Сеул
СМИ: КНДР заявила о новых проникновениях дронов Сеула на ее территорию

ЦТАК: КНДР заявила о двух новых проникновениях дронов Сеула на ее территорию

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в медиабанк
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 10 янв - РИА Новости. Представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотников 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года, Сеул должен быть готов ответить за это, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Представитель Генштаба в пятницу опубликовал заявление "Республика Корея должна быть готова к последствиям за очередную провокацию c нарушением суверенитета при помощи беспилотника".
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Южная Корея назвала заявления КНДР антиамериканской риторикой
5 января, 10:58
По данным военных, 4 января подразделения КНДР, которые несли дежурство по контролю воздушного пространства на границе, обнаружили и отследили воздушную цель, передвигающуюся на север от уезда Канхва города Инчхон, и, "тактически впустив ее" до 8-километровой линии своего воздушного пространства, "насильно приземлили" беспилотник с использованием специальных средств радиоэлектронной борьбы в районе села Муксан.
"В сбитом беспилотнике были установлены наблюдательные средства. Соответствующие информационные и следственные органы собрали останки сбитого беспилотника и проанализировали план полета, запись полета и видеозаписи", - цитирует заявление генштаба ЦТАК.
По итогам анализа, данный беспилотник, который 4 января в 12.50 вылетел из района уезда Канхва города Инчхон Республики Корея, должен был пролететь 156 километров на высоте 100–300 метров со скоростью 50 километров в час в течение 190 минут. Его маршрут лежал через Кэпхунский район города Кэсон, уезды Пхёнсан и Кымчхон провинции Хванхэ-Пукто, затем через ряд других районов КНДР обратно в Южную Корею до района Чоксон города Пхачжу провинции Кёнгидо. Целью дрона была съемка важных объектов КНДР.
Пуск северокорейской ракеты - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
5 января, 00:23
Сообщается, что в данных беспилотника найдены видеоматериалы о регионах КНДР продолжительностью 6 минут 59 секунд и 6 минут 58 секунд, снятые двумя фотоаппаратами до падения дрона.
"Данные видеоматериалы служат ясным свидетельством, показывающим, что этот беспилотник нарушил воздушное пространство нашей Республики в целях наблюдения и разведки нашего региона", - сообщили военные, отметив, что провокации с беспилотниками продолжаются и после смены власти в Сеуле.
Они заявили, что беспилотники проникали на территорию КНДР не только в октябре 2024 года, но и 27 сентября 2025 года.
"Пользуясь этим случаем, нельзя не упомянуть о том, что РК в сентябре прошлого года перебросила беспилотник на воздушное пространство нашей Республики и совершила провокацию наблюдения и разведки важных объектов", - говорится в заявлении.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с пусками ракет КНДР
4 января, 06:13
Вражеский беспилотник, вылетевший 27 сентября 2025 года с территории в районе города Пхачжу провинции Кёнгидо Южной Кореи, вторгнулся в воздушное пространство над районом уезда Пхёнсан провинции Хванхэ-Пукто КНДР и в ходе возвращения через воздушное пространство над городом Кэсон упал на поле в районе села Саси уезда Чанпхун города Кэсон. Падение произошло, по словам генштаба, в результате электронной атаки специального военно-технического средства второго корпуса армии КНДР, сообщается также конкретное время проникновения и сбития дрона.
"Мы решительно осуждаем неоднократное грубое нарушение и открытое провокационное действие хулиганов в отношении нашего суверенитета, строго предупреждаем власти Республики Корея", - заявили в генштабе, предупредив, что такие поступки могут привести к "гибели в огне".
Военные КНДР также пообещали ответные меры на подобное поведение Сеула.
"Фанатики войны Республики Корея обязательно заплатят большую цену за свое ни в коем случае недопустимое сумасбродство. Власти РК никак не могут избавиться от ответственности за обострение ситуации", - заявили военные КНДР.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками
4 января, 04:35
 
В миреКНДРЮжная КореяСеул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала