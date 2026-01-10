СМИ: КНДР заявила о новых проникновениях дронов Сеула на ее территорию

СЕУЛ, 10 янв - РИА Новости. Представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотников 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года, Сеул должен быть готов ответить за это, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( Представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотников 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года, Сеул должен быть готов ответить за это, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Представитель Генштаба в пятницу опубликовал заявление "Республика Корея должна быть готова к последствиям за очередную провокацию c нарушением суверенитета при помощи беспилотника".

По данным военных, 4 января подразделения КНДР , которые несли дежурство по контролю воздушного пространства на границе, обнаружили и отследили воздушную цель, передвигающуюся на север от уезда Канхва города Инчхон , и, "тактически впустив ее" до 8-километровой линии своего воздушного пространства, "насильно приземлили" беспилотник с использованием специальных средств радиоэлектронной борьбы в районе села Муксан.

"В сбитом беспилотнике были установлены наблюдательные средства. Соответствующие информационные и следственные органы собрали останки сбитого беспилотника и проанализировали план полета, запись полета и видеозаписи", - цитирует заявление генштаба ЦТАК.

По итогам анализа, данный беспилотник, который 4 января в 12.50 вылетел из района уезда Канхва города Инчхон Республики Корея, должен был пролететь 156 километров на высоте 100–300 метров со скоростью 50 километров в час в течение 190 минут. Его маршрут лежал через Кэпхунский район города Кэсон , уезды Пхёнсан и Кымчхон провинции Хванхэ-Пукто , затем через ряд других районов КНДР обратно в Южную Корею до района Чоксон города Пхачжу провинции Кёнгидо . Целью дрона была съемка важных объектов КНДР.

Сообщается, что в данных беспилотника найдены видеоматериалы о регионах КНДР продолжительностью 6 минут 59 секунд и 6 минут 58 секунд, снятые двумя фотоаппаратами до падения дрона.

"Данные видеоматериалы служат ясным свидетельством, показывающим, что этот беспилотник нарушил воздушное пространство нашей Республики в целях наблюдения и разведки нашего региона", - сообщили военные, отметив, что провокации с беспилотниками продолжаются и после смены власти в Сеуле

Они заявили, что беспилотники проникали на территорию КНДР не только в октябре 2024 года, но и 27 сентября 2025 года.

"Пользуясь этим случаем, нельзя не упомянуть о том, что РК в сентябре прошлого года перебросила беспилотник на воздушное пространство нашей Республики и совершила провокацию наблюдения и разведки важных объектов", - говорится в заявлении.

Вражеский беспилотник, вылетевший 27 сентября 2025 года с территории в районе города Пхачжу провинции Кёнгидо Южной Кореи, вторгнулся в воздушное пространство над районом уезда Пхёнсан провинции Хванхэ-Пукто КНДР и в ходе возвращения через воздушное пространство над городом Кэсон упал на поле в районе села Саси уезда Чанпхун города Кэсон. Падение произошло, по словам генштаба, в результате электронной атаки специального военно-технического средства второго корпуса армии КНДР, сообщается также конкретное время проникновения и сбития дрона.

"Мы решительно осуждаем неоднократное грубое нарушение и открытое провокационное действие хулиганов в отношении нашего суверенитета, строго предупреждаем власти Республики Корея", - заявили в генштабе, предупредив, что такие поступки могут привести к "гибели в огне".

Военные КНДР также пообещали ответные меры на подобное поведение Сеула.