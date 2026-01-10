Американец стал новой жертвой Овечкина! Русский снайпер разбушевался

"Вашингтон" обыграл "Чикаго" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин отметился голом в третьем матче подряд и оформил ряд новых исторических достижений.

Взлеты и падения клуба Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" продолжает попытки выбраться из состояния турбулентности. Последний раз подопечные Спенсера Карбери выиграли хотя бы два матча подряд более двух месяцев назад: в период с конца ноября по начало декабря "столичные" оформили победную серию из шести игр, пока не потерпели обидное поражение в Анахайме против местных "Дакс". С момента той самой поездки на юг Калифорнии и до сегодняшнего дня "Кэпиталз" добыли всего лишь пять побед в 16 встречах и совсем растеряли добытые ранее позиции, оказавшись за пределами зоны плей-офф. В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" подвинул даже "Баффало Сейбрз".

Накануне Александр Овечкин и компания провели первую в 2026-м году домашнюю серию из трех игр и завершили ее поражением от одного из своих самых неудобных в истории столичного клуба соперника "Даллас Старз" (1:4). "Кэпиталз" без важных игроков линии нападения Пьера-Люка Дюбуа, Тома Уилсона и белоруса Алексея Протаса не смогли создать никакой угрозы воротам соперника и были приговорены к провалу без шансов на успех.

« "Лишь гол Алекса Овечкина — уже 915-й в его блестящей карьере в НХЛ — в концовке третьего периода спас "Вашингтон" от позорного поражения всухую от рук "Старз" и их голкипера Кейси Десмита", — емко отметила пресс-служба "столичных" в одном из своих материалов на официальном сайте клуба.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

После поражения от "Далласа" "Кэпиталз" отправились на двухматчевый выезд. Эту поездку "столичные" открыли встречей с "Чикаго Блэкхокс", с кем они открывали и недавнюю домашнюю серию. Свой первый из двух очных матчей против "ястребов" в этом сезоне команда Карбери проиграла: "Кэпс" дважды отыгрывались по ходу игры, но в очередной раз провалились в буллитной серии — уже пятый в текущем розыгрыше "регулярки".

На фоне неудач "Вашингтона" "Чикаго", который последние несколько сезонов НХЛ стабильно удерживает роль одного из аутсайдеров лиги, оказался пусть и на скромном, но все же подъеме. Перед новой очной встречей со "столичными" "Блэкхокс" одержали четыре победы подряд, что является их лучшей победной серией за почти три года: до этого последний раз "ястребы" выиграли минимум четыре игры кряду в феврале 2023-го, когда за команду еще выступали такие легенды клуба, как Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн, накануне вошедший в элитный "клуб 500". Вместе с этой успешной серией "Блэкхокс" подошли к матчу с "Вашингтоном" в еще более приподнятом настроении в связи с возвращением в состав Коннора Бедарда. Новое лицо франшизы пропустил месяц из-за травмы, которая помешала ему получить вызов в состав сборной Канады на Олимпийские игры-2026.

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (справа) и Коннор Бедард © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (справа) и Коннор Бедард

Овечкин нашел новую жертву

У "Вашингтона", несмотря на прошлые неудачи, настроение также было приподнятым — лазарет "столичных" постепенно пустеет, и сегодня в играющий состав вернулся Алексей Протас. Один из лидеров "Кэпиталз" после болезненного столкновения с российским защитником "Оттавы Сенаторз" Артемом Зубом в матче 1 января получил повреждение и из-за этого пропустил следующие три игры. В Чикаго белорусский форвард вошел в первую тройку нападения вместе с, конечно же, Александром Овечкиным и Диланом Строумом в центре. Этой тройкой "Вашингтон" разрывал всю НХЛ в первой половине прошлого сезона, но в нынешней "регулярке" их эффективность заметно упала.

Впрочем, в последних матчах "Кэпиталз" научились играть результативно за счет нижних звеньев. Именно они по сути сделали результат еще в первом периоде, забросив три шайбы подряд. Несмотря на то, что у "столичных" имелись большие проблемы в дебюте игры, когда они схватили два удаления и более минуты играли в формате "3 на 5", подопечные Карбери не дали "Блэкхокс" извлечь из этого пользу. Зато Энтони Бовиллье, Коннор Макмайкл и Этен Фрэнк сыграли максимально эффективно и формально предрешили исход встречи. Особенно эффектным получился гол Макмайкла, который на скорости убежал от защитников и технично переиграл вратаря "Чикаго" с близкого расстояния.

Во втором периоде "Блэкхокс" предприняли попытку вернуться в игру и использовали свой третий шанс в большинстве, когда идеальным по исполнению, силе и точности броском отметился Оливер Мур. Однако пыл "ястребов" быстро охладил Джастин Сурдиф — еще один герой "Вашингтона" из нижних звеньев атаки. В пяти матчах в 2026-м году 23-летний форвард "Кэпиталз" набрал 8 очков (4+4) с учетом хет-трика и пяти результативных баллов в недавней игре с "Анахайм Дакс".

Жирную точку в матче против "Чикаго" поставил, конечно же, Александр Овечкин классным голом за шесть с небольшим минут до конца третьего периода. Капитан "Вашингтона" подхватил шайбу в средней зоне и сообразил скоростную контратаку два в одного при поддержке Алексея Протаса. Пока белорусский форвард "Кэпиталз" отвлекал на себя защитника, Овечкин ворвался в любимый левый круг вбрасывания и мощно выстрелил по воротам, переиграв Дрю Коммессо.

Американский голкипер "Чикаго" официально стал новой жертвой Александра Михайловича, а именно — 187-м вратарем, кому забил Овечкин за всю свою карьеру в чемпионатах НХЛ. Российский снайпер давно является рекордсменом лиги по числу вратарей, которые пострадали от его точных бросков, и этот рекорд он вновь обновил. Решение "Чикаго" доверить вратарскую позицию 23-летнему Коммессо, который последний раз играл в НХЛ еще в декабре 2024-го, было вынужденным. Из-за проблем со здоровьем у "Блэкхокс" единовременно выбыли Спенсер Найт и Арвид Седерблом. Тренерам "ястребов" оставалось надеяться, что Коммессо отыграет весь матч, ведь на замене у него формально был только один человек — 45-летний Дэйв Ноццолильо, который вовсе играл на уровне любительских лиг.

Вместе с этим гол Овечкина в матче с "Чикаго" стал:

четвертым в последних трех матчах подряд;

19-м в сезоне-2025/26. Александр Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто в возрасте 40 лет и старше забросил 19 шайб в первые 45 матчей розыгрыша "регулярки". Ранее данное достижение оформили Горди Хоу (дважды — 21 гол в 45 матчах сезона-1968/69 и 19 голов в сезоне-1970/71) и Джонни Буцик (21 гол в сезоне-1975/76);

916-м в карьере в чемпионатах НХЛ;

993-м в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. Овечкину осталось забросить семь шайб, чтобы достичь отметки в 1000 голов за всю свою карьеру в НХЛ. Чтобы оформить абсолютный снайперский рекорд лиги, Александру Михайловичу необходимо забросить еще 24 шайбы. На данный момент рекорд удерживает Уэйн Гретцки (1016 голов).

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

Российский голеадор в нынешнем сезоне идет по графику 0,42 шайбы в среднем за игру. Если он продолжит идти в этом темпе и не будет пропускать матчи, то к концу "регулярки" доберется до отметки в 35 голов. То есть свою тысячу голов Овечкин совершенно точно настреляет. Но догонит и обгонит ли Гретцки? Вопрос открытый.

Александр Овечкин также оказался в шаге от еще одного крупного достижения. Следующий его гол станет для россиянина 20-м в чемпионате. Благодаря этому российский нападающий проведет уже 21-м в карьере сезон в НХЛ с 20 шайбами и выйдет по этому показателю на чистое второе место, оставив позади Рона Фрэнсиса. Впереди же остается только Горди Хоу, который оформил по 20 голов в 22 сезонах НХЛ. После победы над "Чикаго" (5:1) "Вашингтон" отправится в Нэшвилл к местным "Предаторз".