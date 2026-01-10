Рейтинг@Mail.ru
Американец стал новой жертвой Овечкина! Русский снайпер разбушевался - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Хоккей
Хоккей
 
07:20 10.01.2026 (обновлено: 07:41 10.01.2026)
Американец стал новой жертвой Овечкина! Русский снайпер разбушевался
Американец стал новой жертвой Овечкина! Русский снайпер разбушевался - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Американец стал новой жертвой Овечкина! Русский снайпер разбушевался
"Вашингтон" обыграл "Чикаго" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин отметился голом в третьем матче подряд и оформил ряд новых исторических достижений. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026
Андрей Сенченко
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, чикаго блэкхокс, александр овечкин, алексей протас
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Чикаго Блэкхокс, Александр Овечкин, Алексей Протас, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Американец стал новой жертвой Овечкина! Русский снайпер разбушевался

Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Чикаго" в матче чемпионата НХЛ

© Getty Images / Patrick McDermottАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Getty Images / Patrick McDermott
Читать в
MaxДзен
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" обыграл "Чикаго" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин отметился голом в третьем матче подряд и оформил ряд новых исторических достижений.

Взлеты и падения клуба Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" продолжает попытки выбраться из состояния турбулентности. Последний раз подопечные Спенсера Карбери выиграли хотя бы два матча подряд более двух месяцев назад: в период с конца ноября по начало декабря "столичные" оформили победную серию из шести игр, пока не потерпели обидное поражение в Анахайме против местных "Дакс". С момента той самой поездки на юг Калифорнии и до сегодняшнего дня "Кэпиталз" добыли всего лишь пять побед в 16 встречах и совсем растеряли добытые ранее позиции, оказавшись за пределами зоны плей-офф. В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" подвинул даже "Баффало Сейбрз".
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Малкин вернулся! Русский гений поставил Америку на уши и насолил Овечкину
9 января, 06:45
Накануне Александр Овечкин и компания провели первую в 2026-м году домашнюю серию из трех игр и завершили ее поражением от одного из своих самых неудобных в истории столичного клуба соперника "Даллас Старз" (1:4). "Кэпиталз" без важных игроков линии нападения Пьера-Люка Дюбуа, Тома Уилсона и белоруса Алексея Протаса не смогли создать никакой угрозы воротам соперника и были приговорены к провалу без шансов на успех.
«
"Лишь гол Алекса Овечкина — уже 915-й в его блестящей карьере в НХЛ — в концовке третьего периода спас "Вашингтон" от позорного поражения всухую от рук "Старз" и их голкипера Кейси Десмита", — емко отметила пресс-служба "столичных" в одном из своих материалов на официальном сайте клуба.
© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин
 Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин
После поражения от "Далласа" "Кэпиталз" отправились на двухматчевый выезд. Эту поездку "столичные" открыли встречей с "Чикаго Блэкхокс", с кем они открывали и недавнюю домашнюю серию. Свой первый из двух очных матчей против "ястребов" в этом сезоне команда Карбери проиграла: "Кэпс" дважды отыгрывались по ходу игры, но в очередной раз провалились в буллитной серии — уже пятый в текущем розыгрыше "регулярки".
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Овечкин забил! Но его клуб проиграл, а россиянин подрался с американцем
8 января, 06:25
На фоне неудач "Вашингтона" "Чикаго", который последние несколько сезонов НХЛ стабильно удерживает роль одного из аутсайдеров лиги, оказался пусть и на скромном, но все же подъеме. Перед новой очной встречей со "столичными" "Блэкхокс" одержали четыре победы подряд, что является их лучшей победной серией за почти три года: до этого последний раз "ястребы" выиграли минимум четыре игры кряду в феврале 2023-го, когда за команду еще выступали такие легенды клуба, как Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн, накануне вошедший в элитный "клуб 500". Вместе с этой успешной серией "Блэкхокс" подошли к матчу с "Вашингтоном" в еще более приподнятом настроении в связи с возвращением в состав Коннора Бедарда. Новое лицо франшизы пропустил месяц из-за травмы, которая помешала ему получить вызов в состав сборной Канады на Олимпийские игры-2026.
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин (справа) и Коннор Бедард
Александр Овечкин (справа) и Коннор Бедард - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин (справа) и Коннор Бедард

Овечкин нашел новую жертву

У "Вашингтона", несмотря на прошлые неудачи, настроение также было приподнятым — лазарет "столичных" постепенно пустеет, и сегодня в играющий состав вернулся Алексей Протас. Один из лидеров "Кэпиталз" после болезненного столкновения с российским защитником "Оттавы Сенаторз" Артемом Зубом в матче 1 января получил повреждение и из-за этого пропустил следующие три игры. В Чикаго белорусский форвард вошел в первую тройку нападения вместе с, конечно же, Александром Овечкиным и Диланом Строумом в центре. Этой тройкой "Вашингтон" разрывал всю НХЛ в первой половине прошлого сезона, но в нынешней "регулярке" их эффективность заметно упала.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Чикаго
1 : 5
Вашингтон
28:48 • Oliver Moore
(Мэтт Гжельцык, Nick Lardis)
04:03 • Энтони Бовилье
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
15:07 • Коннор Макмайкл
(Ryan Leonard)
18:54 • Этен Франк
(Джон Карлсон, Ник Дауд)
32:38 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Ryan Leonard)
53:33 • Александр Овечкин
(Мартин Фехервари)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Впрочем, в последних матчах "Кэпиталз" научились играть результативно за счет нижних звеньев. Именно они по сути сделали результат еще в первом периоде, забросив три шайбы подряд. Несмотря на то, что у "столичных" имелись большие проблемы в дебюте игры, когда они схватили два удаления и более минуты играли в формате "3 на 5", подопечные Карбери не дали "Блэкхокс" извлечь из этого пользу. Зато Энтони Бовиллье, Коннор Макмайкл и Этен Фрэнк сыграли максимально эффективно и формально предрешили исход встречи. Особенно эффектным получился гол Макмайкла, который на скорости убежал от защитников и технично переиграл вратаря "Чикаго" с близкого расстояния.
Во втором периоде "Блэкхокс" предприняли попытку вернуться в игру и использовали свой третий шанс в большинстве, когда идеальным по исполнению, силе и точности броском отметился Оливер Мур. Однако пыл "ястребов" быстро охладил Джастин Сурдиф — еще один герой "Вашингтона" из нижних звеньев атаки. В пяти матчах в 2026-м году 23-летний форвард "Кэпиталз" набрал 8 очков (4+4) с учетом хет-трика и пяти результативных баллов в недавней игре с "Анахайм Дакс".
Жирную точку в матче против "Чикаго" поставил, конечно же, Александр Овечкин классным голом за шесть с небольшим минут до конца третьего периода. Капитан "Вашингтона" подхватил шайбу в средней зоне и сообразил скоростную контратаку два в одного при поддержке Алексея Протаса. Пока белорусский форвард "Кэпиталз" отвлекал на себя защитника, Овечкин ворвался в любимый левый круг вбрасывания и мощно выстрелил по воротам, переиграв Дрю Коммессо.
Американский голкипер "Чикаго" официально стал новой жертвой Александра Михайловича, а именно — 187-м вратарем, кому забил Овечкин за всю свою карьеру в чемпионатах НХЛ. Российский снайпер давно является рекордсменом лиги по числу вратарей, которые пострадали от его точных бросков, и этот рекорд он вновь обновил. Решение "Чикаго" доверить вратарскую позицию 23-летнему Коммессо, который последний раз играл в НХЛ еще в декабре 2024-го, было вынужденным. Из-за проблем со здоровьем у "Блэкхокс" единовременно выбыли Спенсер Найт и Арвид Седерблом. Тренерам "ястребов" оставалось надеяться, что Коммессо отыграет весь матч, ведь на замене у него формально был только один человек — 45-летний Дэйв Ноццолильо, который вовсе играл на уровне любительских лиг.
Вместе с этим гол Овечкина в матче с "Чикаго" стал:
  • четвертым в последних трех матчах подряд;
  • 19-м в сезоне-2025/26. Александр Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто в возрасте 40 лет и старше забросил 19 шайб в первые 45 матчей розыгрыша "регулярки". Ранее данное достижение оформили Горди Хоу (дважды — 21 гол в 45 матчах сезона-1968/69 и 19 голов в сезоне-1970/71) и Джонни Буцик (21 гол в сезоне-1975/76);
  • 916-м в карьере в чемпионатах НХЛ;
  • 993-м в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. Овечкину осталось забросить семь шайб, чтобы достичь отметки в 1000 голов за всю свою карьеру в НХЛ. Чтобы оформить абсолютный снайперский рекорд лиги, Александру Михайловичу необходимо забросить еще 24 шайбы. На данный момент рекорд удерживает Уэйн Гретцки (1016 голов).
© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин
Российский голеадор в нынешнем сезоне идет по графику 0,42 шайбы в среднем за игру. Если он продолжит идти в этом темпе и не будет пропускать матчи, то к концу "регулярки" доберется до отметки в 35 голов. То есть свою тысячу голов Овечкин совершенно точно настреляет. Но догонит и обгонит ли Гретцки? Вопрос открытый.
Александр Овечкин также оказался в шаге от еще одного крупного достижения. Следующий его гол станет для россиянина 20-м в чемпионате. Благодаря этому российский нападающий проведет уже 21-м в карьере сезон в НХЛ с 20 шайбами и выйдет по этому показателю на чистое второе место, оставив позади Рона Фрэнсиса. Впереди же остается только Горди Хоу, который оформил по 20 голов в 22 сезонах НХЛ. После победы над "Чикаго" (5:1) "Вашингтон" отправится в Нэшвилл к местным "Предаторз".
© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзЧикаго БлэкхоксАлександр ОвечкинАлексей ПротасМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Заголовок открываемого материала