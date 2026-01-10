У побережья Камчатки произошло землетрясение

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в субботу, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.8566, 161.2486... Магнитуда (Ml): 5,8", - приводятся данные о землетрясении в Telegram-канале ученых.
По информации службы, землетрясение произошло в 19.57 по местному времени (10.57 мск). Эпицентр располагался в 178 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 25,8 километра.
По данным сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой два балла, в отдельных районах - до трех баллов.
Как сообщает в сводке ГУ МЧС России по Камчатскому краю, за минувшие сутки в регионе зафиксированы четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущается. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый повышенный. В крае введен и действует режим ЧС природного характера.