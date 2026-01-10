Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 10.01.2026
11:20 10.01.2026
У побережья Камчатки произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в субботу, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической...
У побережья Камчатки произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в субботу, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.8566, 161.2486... Магнитуда (Ml): 5,8", - приводятся данные о землетрясении в Telegram-канале ученых.
Вулкан Корякский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Ученый объяснил активизацию подземных толчков на Камчатке
5 ноября 2025, 11:22
5 ноября 2025, 11:22
По информации службы, землетрясение произошло в 19.57 по местному времени (10.57 мск). Эпицентр располагался в 178 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 25,8 километра.
По данным сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой два балла, в отдельных районах - до трех баллов.
Как сообщает в сводке ГУ МЧС России по Камчатскому краю, за минувшие сутки в регионе зафиксированы четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущается. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый повышенный. В крае введен и действует режим ЧС природного характера.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
На Камчатке повысили оценку уровня сейсмоактивности
Вчера, 08:11
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихий океанРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
