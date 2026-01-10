У побережья Камчатки произошло землетрясение

"Координаты: 52.8566, 161.2486... Магнитуда (Ml): 5,8", - приводятся данные о землетрясении в Telegram-канале ученых.

По данным сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой два балла, в отдельных районах - до трех баллов.