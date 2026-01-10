Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке повысили оценку уровня сейсмоактивности
08:11 10.01.2026
На Камчатке повысили оценку уровня сейсмоактивности
Ученые повысили оценку уровня сейсмической активности для Камчатского региона после серии ощутимых землетрясений минувшей недели, сообщили в Камчатском филиале...
петропавловск-камчатский
петропавловск-камчатский
Новости
Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Парамушир, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке повысили уровень сейсмоактивности после серии ощутимых землетрясений

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв – РИА Новости. Ученые повысили оценку уровня сейсмической активности для Камчатского региона после серии ощутимых землетрясений минувшей недели, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции – фоновый повышенный по шкале СОУС'09", — проинформировали сейсмологи в своем Telegram-канале.
Ранее, по итогам предыдущей недели, этот показатель оценивался как фоновый средний.
По данным ученых, поводом для пересмотра оценки сейсмоактивности стали 12 ощутимых землетрясений за неделю, два из которых имели магнитуду более 5.0. Наиболее сильное из них, магнитудой 6.0, произошло 6 января и ощущалось в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. Ранее в тот же день в Авачинском заливе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.3, вызвавшее сотрясения до 4 баллов. Несколько событий произошло и в районе острова Парамушир. Текущая сейсмоактивность, по мнению специалистов, является частью убывающей афтершоковой последовательности после мощнейшего землетрясения 30 июля 2025 года магнитудой 8.8.
На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные ощущаемые землетрясения произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, интенсивность 7 баллов). В крае продолжает действовать режим ЧС природного характера.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Солодов объяснил ограничения мобильного интернета на Камчатке
6 января, 13:12
 
Петропавловск-КамчатскийВилючинскПарамуширРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
