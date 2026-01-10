Рейтинг@Mail.ru
"Бербок отдыхает". Каллас высмеяли после обвинений в адрес России - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 10.01.2026 (обновлено: 14:21 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/kallas-2067095263.html
"Бербок отдыхает". Каллас высмеяли после обвинений в адрес России
"Бербок отдыхает". Каллас высмеяли после обвинений в адрес России - РИА Новости, 10.01.2026
"Бербок отдыхает". Каллас высмеяли после обвинений в адрес России
Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла ответить на вопрос депутата Европарламента, какие 19 стран якобы подверглись нападению со стороны России, отметил член РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T11:11:00+03:00
2026-01-10T14:21:00+03:00
в мире
россия
люксембург (округ)
кайя каллас
алексей пушков
европарламент
совет федерации рф
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075378_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_292d32275be94337e1e9447eff376310.jpg
https://ria.ru/20260110/kallas-2067073822.html
россия
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075378_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9d682de71f6a05717aca5d818ad900cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, люксембург (округ), кайя каллас, алексей пушков, европарламент, совет федерации рф, владимир мединский
В мире, Россия, Люксембург (округ), Кайя Каллас, Алексей Пушков, Европарламент, Совет Федерации РФ, Владимир Мединский
"Бербок отдыхает". Каллас высмеяли после обвинений в адрес России

Пушков: Каллас не смогла назвать 19 стран, на которые якобы напала РФ

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла ответить на вопрос депутата Европарламента, какие 19 стран якобы подверглись нападению со стороны России, отметил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Кая Каллас, известная своим непрофессионализмом, сначала обвинила Россию в том, что она якобы напала на 19 (!) стран за последние 200 лет, а потом не смогла ответить на запрос депутата Европарламента из Люксембурга, попросившего ее перечислить эти самые 19 стран. Каллас и ее аппарат считали 35 дней, не сосчитали и направили депутату невнятный расплывчатый ответ. Бербок отдыхает", — написал он в своем Telegram-канале.
В декабре Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них — три или четыре раза. При этом, по ее словам, ни одна из этих стран не нападала на Россию. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский в ответ на эти заявления опубликовал ироничный "краткий экскурс по военной истории" и выразил готовность провести для Каллас персональный ликбез.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Финляндии набросились на Каллас после удара "Орешником"
Вчера, 04:22
 
В миреРоссияЛюксембург (округ)Кайя КалласАлексей ПушковЕвропарламентСовет Федерации РФВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала