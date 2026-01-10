МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла ответить на вопрос депутата Европарламента, какие 19 стран якобы подверглись нападению со стороны России, отметил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Кая Каллас, известная своим непрофессионализмом, сначала обвинила Россию в том, что она якобы напала на 19 (!) стран за последние 200 лет, а потом не смогла ответить на запрос депутата Европарламента из Люксембурга, попросившего ее перечислить эти самые 19 стран. Каллас и ее аппарат считали 35 дней, не сосчитали и направили депутату невнятный расплывчатый ответ. Бербок отдыхает", — написал он в своем Telegram-канале.
В декабре Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них — три или четыре раза. При этом, по ее словам, ни одна из этих стран не нападала на Россию. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский в ответ на эти заявления опубликовал ироничный "краткий экскурс по военной истории" и выразил готовность провести для Каллас персональный ликбез.