08:34 10.01.2026
В аэропорту Калининграда отменили два рейса
Два рейса отменены, еще более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво".
2026-01-10T08:34:00+03:00
2026-01-10T08:34:00+03:00
КАЛИНИНГРАД, 10 янв - РИА Новости. Два рейса отменены, еще более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво".
По данным онлайн-табло аэропорта "Храброво", на 07.10 местного времени (08.10 мск) субботы, отменены два рейса в Москву. Всего на вылет и прилет задерживается 21 рейс. На вылет в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург задерживаются восемь рейсов. На прилет из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга задерживаются 13 рейсов.
