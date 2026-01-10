https://ria.ru/20260110/kaliningrad-2067084992.html
В аэропорту Калининграда отменили два рейса
В аэропорту Калининграда отменили два рейса - РИА Новости, 10.01.2026
В аэропорту Калининграда отменили два рейса
Два рейса отменены, еще более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво". РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T08:34:00+03:00
2026-01-10T08:34:00+03:00
2026-01-10T08:34:00+03:00
москва
санкт-петербург
екатеринбург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841746238_0:113:3154:1887_1920x0_80_0_0_7021de07b59a701c3ddd31017e592041.jpg
https://ria.ru/20260110/ogranicheniya-2067082848.html
москва
санкт-петербург
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841746238_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4ce257d2d9024f00c633ecb1fd669ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, екатеринбург, происшествия
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Происшествия
В аэропорту Калининграда отменили два рейса
В аэропорту Калининграда отменили два рейса, более 20 задерживаются