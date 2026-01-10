Миссия Ирана в ООН обвинила США в провоцировании беспорядков в стране

ООН, 10 янв – РИА Новости. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам в стране, осудил "безответственное" и незаконное поведение Вашингтона, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану.
Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета
9 января, 20:55
"Скоординированное поведение Соединенных Штатов и израильского режима очевидно. Посредством подстрекательских заявлений, политических сигналов и публичных угроз они поощряли насилие, поддерживали террористические группы, провоцировали дестабилизацию общества и стремились превратить мирные протесты в насильственные беспорядки под видом "поддержки", "спасения" или "защиты иранского народа", – говорится в письме иранского дипломата на имя генсека ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН (в январе – Сомали).
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.