"Россети" сообщили о восстановлении электроснабжения в регионах

В компании отметили, что в ближайшие дни прогнозируется сохранение и усиление неблагоприятных погодных явлений в ряде регионов, в том числе Северо-Западного федерального округа. На случай нештатных ситуаций в "Россетях" готовы свыше 10 620 бригад – это 52 900 человек, 27 052 единицы спецтехники, а также 2 356 резервных источников питания.