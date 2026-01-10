Рейтинг@Mail.ru
14:33 10.01.2026 (обновлено: 14:34 10.01.2026)
"Россети" сообщили о восстановлении электроснабжения в регионах
"Россети" сообщили о восстановлении электроснабжения в регионах
Электроснабжение полностью восстановлено в Смоленской области и на 90% в Калужской, Орловской, Тульской, Брянской и Тверской областях после рекордных снегопадов РИА Новости, 10.01.2026
смоленская область, псковская область, республика дагестан, россети
Смоленская область, Псковская область, Республика Дагестан, Россети
"Россети" сообщили о восстановлении электроснабжения в регионах

"Россети": в регионах восстановили электроснабжение после снегопадов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановлено в Смоленской области и на 90% в Калужской, Орловской, Тульской, Брянской и Тверской областях после рекордных снегопадов и ледяных дождей, сообщили в электросетевой компании "Россети".
"Энергетики группы "Россети" круглосуточно ликвидируют последствия рекордных снегопадов и ледяных дождей. Под удар снежного циклона "Фрэнсис" попали регионы Центрального федерального округа. На данный момент восстановительные работы завершены в Смоленской области, возобновлена подача электроэнергии более 90% потребителей Калужской, Орловской, Тульской, Брянской и Тверской областей", - сказано в сообщении.
Энергетики также продолжают круглосуточные работы в Новгородской и Псковской областях. В Дагестане, также пострадавшем от снежной стихии, восстановлена подача электроэнергии более 95% ранее обесточенных потребителей, но работы осложняются гористым рельефом местности.
В компании отметили, что в ближайшие дни прогнозируется сохранение и усиление неблагоприятных погодных явлений в ряде регионов, в том числе Северо-Западного федерального округа. На случай нештатных ситуаций в "Россетях" готовы свыше 10 620 бригад – это 52 900 человек, 27 052 единицы спецтехники, а также 2 356 резервных источников питания.
Автомобили, занесенные снегом, на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Россети" рассказали об устранении последствий мощного снегопада в регионах
9 января, 13:13
 
