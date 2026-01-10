https://ria.ru/20260110/delo-2067070871.html
Дело экс-замминистра обороны Булгакова находится в прокуратуре
2026-01-10T03:33:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
дмитрий булгаков
геннадий селезнев
московский городской суд
военно-медицинская академия имени кирова
россия
санкт-петербург
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Уголовное дело бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей находится на утверждении в Генеральной прокуратуре РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
"Одиннадцатого декабря мы подписали ознакомление с материалами, в середине месяца дело было сдано в Генеральную прокуратуру РФ
на утверждение", - рассказал собеседник агентства.
Согласно закону, прокурору предстоит принять решение об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд.
Мосгорсуд
23 октября продлил Булгакову
срок ареста до 25 января. В рамках дела под стражей находятся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев
, им также продлен арест.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле 2024 года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова
в Санкт-Петербурге
. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Адвокат Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".