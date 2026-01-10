Рейтинг@Mail.ru
Дело экс-замминистра обороны Булгакова находится в прокуратуре - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/delo-2067070871.html
Дело экс-замминистра обороны Булгакова находится в прокуратуре
Дело экс-замминистра обороны Булгакова находится в прокуратуре - РИА Новости, 10.01.2026
Дело экс-замминистра обороны Булгакова находится в прокуратуре
Уголовное дело бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей находится на утверждении в... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T03:33:00+03:00
2026-01-10T03:33:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
дмитрий булгаков
геннадий селезнев
московский городской суд
военно-медицинская академия имени кирова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962157718_0:64:2641:1550_1920x0_80_0_0_03602d267bc499bf770e7adc766ed0ff.jpg
https://ria.ru/20260105/obraschenie-2066423872.html
https://ria.ru/20260103/ivanov-2066215143.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962157718_124:0:2539:1811_1920x0_80_0_0_697edbce90b1e817056d86d6b32a24da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, дмитрий булгаков, геннадий селезнев, московский городской суд, военно-медицинская академия имени кирова
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Булгаков, Геннадий Селезнев, Московский городской суд, Военно-медицинская академия имени Кирова
Дело экс-замминистра обороны Булгакова находится в прокуратуре

РИА Новости: дело экс-замминистра обороны Булгакова находится в прокуратуре

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Ерешко
Перейти в медиабанк
Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Уголовное дело бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей находится на утверждении в Генеральной прокуратуре РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
"Одиннадцатого декабря мы подписали ознакомление с материалами, в середине месяца дело было сдано в Генеральную прокуратуру РФ на утверждение", - рассказал собеседник агентства.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Комендатура не ответила на обращение Тимура Иванова об отправке на СВО
5 января, 04:09
Согласно закону, прокурору предстоит принять решение об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд.
Мосгорсуд 23 октября продлил Булгакову срок ареста до 25 января. В рамках дела под стражей находятся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев, им также продлен арест.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле 2024 года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Адвокат Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Решение об изъятии имущества Тимура Иванова еще не готово, заявил адвокат
3 января, 16:26
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургДмитрий БулгаковГеннадий СелезневМосковский городской судВоенно-медицинская академия имени Кирова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала