При атаке БПЛА на Воронеж пострадали два человека
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали два человека - РИА Новости, 10.01.2026
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали два человека
Два человека получили ранения при падении обломков сбитых украинских БПЛА над Воронежем вечером в субботу, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.01.2026
воронеж
2026
