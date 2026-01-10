При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали два человека

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силы ПВО сбили около десяти украинских дронов в небе над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев.
"По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы", — написал он в Telegram-канале.
При падении обломков повреждения получили остекление и фасады трех жилых домов и одного строящегося. Еще в одном произошло возгорание в квартире, огонь уже потушили. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль.
По всей Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА. По данным Министерства обороны, над ее территорией вечером уничтожили 19 вражеских беспилотников. Всего за день над десятью регионами сбили 76 воздушных целей.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18