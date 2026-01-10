При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали два человека

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силы ПВО сбили около десяти украинских дронов в небе над Воронежем, Силы ПВО сбили около десяти украинских дронов в небе над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев.

"По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы", — написал он в Telegram-канале.

При падении обломков повреждения получили остекление и фасады трех жилых домов и одного строящегося. Еще в одном произошло возгорание в квартире, огонь уже потушили. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль.

регионами сбили 76 воздушных целей. По всей Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА. По данным Министерства обороны, над ее территорией вечером уничтожили 19 вражеских беспилотников. Всего за день над десятьюсбили 76 воздушных целей.