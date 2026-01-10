Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали два человека - РИА Новости, 10.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 10.01.2026 (обновлено: 23:53 10.01.2026)
При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали два человека
При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали два человека
Силы ПВО сбили около десяти украинских дронов в небе над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 10.01.2026
При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали два человека

Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силы ПВО сбили около десяти украинских дронов в небе над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев.
"По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы", — написал он в Telegram-канале.
При падении обломков повреждения получили остекление и фасады трех жилых домов и одного строящегося. Еще в одном произошло возгорание в квартире, огонь уже потушили. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль.
По всей Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА. По данным Министерства обороны, над ее территорией вечером уничтожили 19 вражеских беспилотников. Всего за день над десятью регионами сбили 76 воздушных целей.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
