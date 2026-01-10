Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами за день сбили более 40 беспилотников ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 10.01.2026 (обновлено: 21:16 10.01.2026)
Над российскими регионами за день сбили более 40 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами за день сбили более 40 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.01.2026
Над российскими регионами за день сбили более 40 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за четыре часа сбили десять украинских дронов над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.01.2026
Над российскими регионами за день сбили более 40 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за 11 часов сбили 43 украинских БПЛА над десятью регионами

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силы ПВО за четыре часа сбили десять украинских дронов над территорией России, сообщило Минобороны.
"С 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали там.
Истребители Су-35С - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
ВС России поразили украинские энергетические объекты
Вчера, 12:17
В их числе:
— три дрона — в небе над Белгородской областью;
— по два БПЛА — над Курской и Воронежской областями;
— по одному беспилотнику — над Дагестаном, Ростовской и Брянской областями.
Ранее в субботу министерство отчитывалось о ликвидации 33 вражеских целей над шестью регионами и Каспийским морем, а минувшей ночью военные сбили 59 аппаратов противника.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
