Над российскими регионами за день сбили более 40 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силы ПВО за четыре часа сбили десять украинских дронов над территорией России, Силы ПВО за четыре часа сбили десять украинских дронов над территорией России, сообщило Минобороны.

"С 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали там.

В их числе:

— три дрона — в небе над Белгородской областью

— по два БПЛА — над Курской и Воронежской областями;

— по одному беспилотнику — над Дагестаном, Ростовской и Брянской областями

Ранее в субботу министерство отчитывалось о ликвидации 33 вражеских целей над шестью регионами и Каспийским морем, а минувшей ночью военные сбили 59 аппаратов противника.