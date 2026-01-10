https://ria.ru/20260110/bpla-2067164782.html
Над российскими регионами за день сбили более 40 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами за день сбили более 40 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.01.2026
Над российскими регионами за день сбили более 40 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за четыре часа сбили десять украинских дронов над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T20:35:00+03:00
2026-01-10T20:35:00+03:00
2026-01-10T21:16:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
воронежская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
россия
белгородская область
воронежская область
курская область
республика дагестан
ростовская область
брянская область
астраханская область
волгоградская область
краснодарский край
республика калмыкия
Над российскими регионами за день сбили более 40 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за 11 часов сбили 43 украинских БПЛА над десятью регионами