На Северном Кавказе отменили режим беспилотной опасности
На Северном Кавказе отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности, продолжавшийся на Северном Кавказе около 10 часов, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС Дагестана. РИА Новости, 10.01.2026
