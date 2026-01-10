Рейтинг@Mail.ru
Бойкова и Козловский прибыли в Болонью для участия в шоу
Фигурное катание
 
17:22 10.01.2026 (обновлено: 17:28 10.01.2026)
Бойкова и Козловский прибыли в Болонью для участия в шоу
Бойкова и Козловский прибыли в Болонью для участия в шоу
Чемпионы Европы 2020 года в парном фигурном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прибыли в итальянскую Болонью для участия в шоу Bol on Ice. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Бойкова и Козловский прибыли в Болонью для участия в шоу

Бойкова и Козловский прибыли в Болонью на шоу Bol on Ice

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Чемпионы Европы 2020 года в парном фигурном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прибыли в итальянскую Болонью для участия в шоу Bol on Ice.
Мероприятие пройдет в Болонье 10 января. На нем также должны выступить танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов и одиночница Мария Захарова, которые ранее уже прибыли в Италию. Бойкова и Козловский в пятницу не могли вылететь из-за метели в Москве.
"Мы в Болонье. Багаж получили, до арены доехали, готовимся к шоу! Все хорошо", - написал Козловский в личном Telegram-канале.
Создатели ледового шоу "Золушка" - о том, как рождается магия
16 декабря 2025, 18:44
 
Фигурное катаниеСпортБолоньяИталияМоскваДмитрий КозловскийАлександра БойковаМаксим Некрасов
 
