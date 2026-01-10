https://ria.ru/20260110/bojkov-2067141569.html
Бойкова и Козловский прибыли в Болонью для участия в шоу
Чемпионы Европы 2020 года в парном фигурном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прибыли в итальянскую Болонью для участия в шоу Bol on Ice. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
