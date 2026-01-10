Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже загорелась квартира после падения обломков сбитых беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 10.01.2026 (обновлено: 23:30 10.01.2026)
В Воронеже загорелась квартира после падения обломков сбитых беспилотников
В Воронеже загорелась квартира после падения обломков сбитых беспилотников
Возгорание в квартире произошло при падении обломков сбитых БПЛА над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 10.01.2026
В Воронеже загорелась квартира после падения обломков сбитых беспилотников

В воронежском доме загорелась квартира после падения обломков сбитых дронов

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Возгорание в квартире произошло при падении обломков сбитых БПЛА над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Ранее он сообщил, что силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено около 10 беспилотников.
«
"В одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено", - написал Гусев в Telegram-канале.
