В Воронеже загорелась квартира после падения обломков сбитых беспилотников
В Воронеже загорелась квартира после падения обломков сбитых беспилотников
Возгорание в квартире произошло при падении обломков сбитых БПЛА над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 10.01.2026
В Воронеже загорелась квартира после падения обломков сбитых беспилотников
В воронежском доме загорелась квартира после падения обломков сбитых дронов