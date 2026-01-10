Российские купюры вошли в топ-5 самых защищенных в мире банкнот

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские купюры входят в пятерку самых защищенных в мире банкнот, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

"Совершенно очевидно, что российский рубль как купюра по уровню защиты входит в пятерку лучших", - отметил эксперт.

Первое место по защищенности занимает швейцарский франк, следом расположился евро, а тройку замкнул австралийский доллар, на банкноте которого - 3d элементы. Также аналитик подчеркнул, что высоко защищен кенийский шиллинг и российский рубль.

Если в ряде зарубежных стран банкноты изготавливают из полимера для усиления защиты, то в России - из хлопковой бумаги. При этом по уровню защищенности отечественная купюра входит в пятерку лучших по защите.

Руслан Пермяков. "В Австралии базовый субстрат - полимер; ключевой визуальный признак - прозрачное окно как часть основы ("clear window"), плюс ряд OVD-элементов и тактильные признаки... Технологически Россия использует многие "того же класса" решения, но реализует их на хлопковой бумаге, а не на полимерной плёнке", - отметил надежность рублевой купюры замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР

Эксперт объяснил, что Центробанк использует "зрелые" и хорошо освоенные технологии при печати банкнот. Среди них - водяные знаки, волокна, микротекст, микроперфорация, сложные нити/OVD.