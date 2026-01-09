Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали активнее инвестировать в золотые слитки - РИА Новости, 09.01.2026
03:37 09.01.2026
Россияне стали активнее инвестировать в золотые слитки
Россияне стали активнее инвестировать в золотые слитки - РИА Новости, 09.01.2026
Россияне стали активнее инвестировать в золотые слитки
Россияне стали активнее инвестировать в золотые слитки, в 2025 году в весовом выражении соотношение монет и слитков было 43% и 57% соответственно против 55% и... РИА Новости, 09.01.2026
экономика
экономика, гознак
Экономика, Гознак
Россияне стали активнее инвестировать в золотые слитки

РИА Новости: россияне переключаются с золотых монет на слитки

© РИА Новости / Олег Ласточкин
Слитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россияне стали активнее инвестировать в золотые слитки, в 2025 году в весовом выражении соотношение монет и слитков было 43% и 57% соответственно против 55% и 45% в 2024 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Гознака".
"Что касается общей активности на рынке инвестиций в драгоценные металлы, то в последнее время наблюдается еще одна тенденция: объемы продаж инвестиционных монет в весовом выражении (граммы чистого золота) в "Гознак.Инвестициях" постепенно уступают лидирующее место золотым мерным слиткам", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что в 2023 году соотношение в весовом выражении было таким: монеты – 69%, слитки – 31%. В 2024 году - 55% и 45%, в 2025 году 43% и 57%.
"Инвесторы, особенно те из них, кто нацелен на долгосрочные вложения, всё чаще выбирают слитки как основной инструмент инвестирования", - уточнили там.
Это связано с тем, что цены на покупку и продажу слитков сильнее привязаны к биржевым ценам на золото, и потому, как правило, имеют меньший спред, пояснили в пресс-службе.
"Мы считаем, что тенденция смещения спроса в пользу золотых мерных слитков будет еще какое-то время сохраняться", - говорится в сообщении.
