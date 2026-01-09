Россия в 2026 году обгонит Украину по экспорту подсолнечного масла

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия в 2025-2026 сельскохозяйственном году экспортирует 4,8 миллиона тонн подсолнечного масла – этого достаточно, чтобы сместить многолетнего лидера Украину, следует из анализа РИА Новости открытых данных.

При этом в прошлом сельскохозяйственном году, по данным американского ведомства, украинские компании экспортировали 4,7 миллиона тонн подсолнечного масла, а российские – 4,2 миллиона.