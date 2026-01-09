https://ria.ru/20260109/zemledelie-2067053436.html
Россия в 2026 году обгонит Украину по экспорту подсолнечного масла
Россия в 2026 году обгонит Украину по экспорту подсолнечного масла - РИА Новости, 09.01.2026
Россия в 2026 году обгонит Украину по экспорту подсолнечного масла
Россия в 2025-2026 сельскохозяйственном году экспортирует 4,8 миллиона тонн подсолнечного масла – этого достаточно, чтобы сместить многолетнего лидера Украину,... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T22:58:00+03:00
2026-01-09T22:58:00+03:00
2026-01-09T23:02:00+03:00
россия
украина
сша
российская академия наук
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882786313_22:0:2900:1619_1920x0_80_0_0_f44b24452b9c84bd2d5e80648802edc8.jpg
https://ria.ru/20251223/patrushev-2063979211.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882786313_381:0:2540:1619_1920x0_80_0_0_47ea976b2b7508110c599519ba1a749b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, российская академия наук, экономика
Россия, Украина, США, Российская академия наук, Экономика
Россия в 2026 году обгонит Украину по экспорту подсолнечного масла
РИА Новости: РФ обгонит Киев в качестве главного экспортера подсолнечного масла
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия в 2025-2026 сельскохозяйственном году экспортирует 4,8 миллиона тонн подсолнечного масла – этого достаточно, чтобы сместить многолетнего лидера Украину, следует из анализа РИА Новости открытых данных.
Согласно прогнозу Российской академии наук
, с которым ознакомилось РИА Новости, Россия
в текущем сельскохозяйственном году экспортирует 4,8 миллиона тонн подсолнечного масла.
В то же время Украина
, по ожиданиям минсельхоза США
, экспортирует лишь 4,2 миллиона тонн.
При этом в прошлом сельскохозяйственном году, по данным американского ведомства, украинские компании экспортировали 4,7 миллиона тонн подсолнечного масла, а российские – 4,2 миллиона.