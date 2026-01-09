Рейтинг@Mail.ru
Россия в 2026 году обгонит Украину по экспорту подсолнечного масла
22:58 09.01.2026
Россия в 2026 году обгонит Украину по экспорту подсолнечного масла
Россия в 2026 году обгонит Украину по экспорту подсолнечного масла - РИА Новости, 09.01.2026
Россия в 2026 году обгонит Украину по экспорту подсолнечного масла
Россия в 2025-2026 сельскохозяйственном году экспортирует 4,8 миллиона тонн подсолнечного масла – этого достаточно, чтобы сместить многолетнего лидера Украину,... РИА Новости, 09.01.2026
2026
Россия в 2026 году обгонит Украину по экспорту подсолнечного масла

РИА Новости: РФ обгонит Киев в качестве главного экспортера подсолнечного масла

Трасса М-4 Дон в Ростове-на-Дону
Трасса М-4 "Дон" в Ростове-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия в 2025-2026 сельскохозяйственном году экспортирует 4,8 миллиона тонн подсолнечного масла – этого достаточно, чтобы сместить многолетнего лидера Украину, следует из анализа РИА Новости открытых данных.
Согласно прогнозу Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА Новости, Россия в текущем сельскохозяйственном году экспортирует 4,8 миллиона тонн подсолнечного масла.
В то же время Украина, по ожиданиям минсельхоза США, экспортирует лишь 4,2 миллиона тонн.
При этом в прошлом сельскохозяйственном году, по данным американского ведомства, украинские компании экспортировали 4,7 миллиона тонн подсолнечного масла, а российские – 4,2 миллиона.
Зерно
Патрушев рассказал об урожае зерна по итогам 2025 года
23 декабря 2025, 02:01
 
