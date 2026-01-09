Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ начало консультацию по зоне прекращения огня около ЗАЭС - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 09.01.2026 (обновлено: 18:09 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/zaes-2067027938.html
МАГАТЭ начало консультацию по зоне прекращения огня около ЗАЭС
МАГАТЭ начало консультацию по зоне прекращения огня около ЗАЭС - РИА Новости, 09.01.2026
МАГАТЭ начало консультацию по зоне прекращения огня около ЗАЭС
МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где была отключена резервная линия Запорожской АЭС, сообщил гендиректор... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T17:59:00+03:00
2026-01-09T18:09:00+03:00
магатэ
украина
рафаэль гросси
запорожская аэс
днепр (река)
энергодар
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_0:39:3571:2048_1920x0_80_0_0_064cad2ee9f807bfecf675ec79c7e0d9.jpg
https://ria.ru/20260105/vsu-2066513155.html
украина
днепр (река)
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_4a35d0145bd6dc386ac029d9e8bc7cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, украина, рафаэль гросси, запорожская аэс, днепр (река), энергодар, в мире
МАГАТЭ, Украина, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Днепр (река), Энергодар, В мире
МАГАТЭ начало консультацию по зоне прекращения огня около ЗАЭС

МАГАТЭ начало консультацию по зоне прекращения огня около резервной линии ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где была отключена резервная линия Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, причины и сроки восстановления неизвестны, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где 2 января в результате военных действий была повреждена и отключена последняя оставшаяся резервная линия 330 кВ ЗАЭС со стороны Украины, в результате чего станция полностью зависит от своей единственной функционирующей линии 750 кВ", - приводятся слова Гросси в соцсети X агентства.
Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают обстрелы в районе станции
5 января, 19:08
 
МАГАТЭУкраинаРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСДнепр (река)ЭнергодарВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала