МАГАТЭ начало консультацию по зоне прекращения огня около ЗАЭС

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где была отключена резервная линия Запорожской АЭС, сообщил
гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, причины и сроки восстановления неизвестны, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где 2 января в результате военных действий была повреждена и отключена последняя оставшаяся резервная линия 330 кВ ЗАЭС со стороны Украины, в результате чего станция полностью зависит от своей единственной функционирующей линии 750 кВ", - приводятся слова Гросси в соцсети X агентства.
Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.