МАГАТЭ начало консультацию по зоне прекращения огня около ЗАЭС

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где была отключена резервная линия Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, причины и сроки восстановления неизвестны, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

"МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где 2 января в результате военных действий была повреждена и отключена последняя оставшаяся резервная линия 330 кВ ЗАЭС со стороны Украины, в результате чего станция полностью зависит от своей единственной функционирующей линии 750 кВ", - приводятся слова Гросси в соцсети X агентства.

Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.