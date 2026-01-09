Глава президентского совета Йемена отправил в отставку министра обороны

ДОХА, 9 янв - РИА Новости. Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими в четверг отправил в отставку министра обороны генерал-лейтенанта Мохсена ад-Даери на фоне конфликта с силами Южного переходного совета, которые в начале декабря захватили восточные провинции Йемена, передает йеменское информационное агентство Saba.
По данным агентства, глава президентского совета "издал указ об отставке министра обороны генерал-лейтенанта Мохсена ад-Даери".
Аль-Алими принял это решение на следующий день после того, как выпустил аналогичные указы об отставке командующего вторым военным округом в провинции Хадрамаут на востоке Йемена генерал-майора Талиба Барджаша, командующего в восточной провинции Аль-Махра генерал-майора Мохсена Марса и губернатора Адена Ахмеда Ламласа.
В минувшую среду самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли около 12 авиаударов по родному городу главы Южного переходного совета Айдаруса аз-Зубейди, а также по городам Аль-Занд и Джахаф в провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена, поразив грузовой транспорт, перевозивший оружие и боеприпасы из временной столицы международно признанных властей Йемена Адена в Эд-Дали.
