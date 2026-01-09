Рейтинг@Mail.ru
Глава президентского совета Йемена отправил в отставку министра обороны - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 09.01.2026 (обновлено: 03:59 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/yemen-2066948289.html
Глава президентского совета Йемена отправил в отставку министра обороны
Глава президентского совета Йемена отправил в отставку министра обороны - РИА Новости, 09.01.2026
Глава президентского совета Йемена отправил в отставку министра обороны
Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими в четверг отправил в отставку министра обороны генерал-лейтенанта Мохсена ад-Даери на фоне... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T03:58:00+03:00
2026-01-09T03:59:00+03:00
в мире
йемен
аден
саудовская аравия
айдарус аз-зубейди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:495:2762:2048_1920x0_80_0_0_529cb18270a7cfdb566a015fc1a8d973.jpg
https://ria.ru/20260107/sovet-2066713713.html
https://ria.ru/20260107/aden-2066803719.html
йемен
аден
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:405:2191:2048_1920x0_80_0_0_8284316dd80311e7bf17a5859d2ddf35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, аден, саудовская аравия, айдарус аз-зубейди
В мире, Йемен, Аден, Саудовская Аравия, Айдарус аз-Зубейди
Глава президентского совета Йемена отправил в отставку министра обороны

Глава президентского совета Йемена снял министра обороны из-за конфликта на юге

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 9 янв - РИА Новости. Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими в четверг отправил в отставку министра обороны генерал-лейтенанта Мохсена ад-Даери на фоне конфликта с силами Южного переходного совета, которые в начале декабря захватили восточные провинции Йемена, передает йеменское информационное агентство Saba.
По данным агентства, глава президентского совета "издал указ об отставке министра обороны генерал-лейтенанта Мохсена ад-Даери".
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Южный переходный совет Йемена заявил, что не может связаться с делегатами
7 января, 10:27
Аль-Алими принял это решение на следующий день после того, как выпустил аналогичные указы об отставке командующего вторым военным округом в провинции Хадрамаут на востоке Йемена генерал-майора Талиба Барджаша, командующего в восточной провинции Аль-Махра генерал-майора Мохсена Марса и губернатора Адена Ахмеда Ламласа.
В минувшую среду самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли около 12 авиаударов по родному городу главы Южного переходного совета Айдаруса аз-Зубейди, а также по городам Аль-Занд и Джахаф в провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена, поразив грузовой транспорт, перевозивший оружие и боеприпасы из временной столицы международно признанных властей Йемена Адена в Эд-Дали.
В четверг коалиция сообщила, что аз-Зубейди, который не поехал в Эр-Рияд на конференцию по судьбе юга Йемена, несмотря на приглашение, сбежал из Йемена в ОАЭ через Сомали при помощи эмиратских офицеров.
Город Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В йеменском Адене ввели комендантский час
7 января, 22:35
 
В миреЙеменАденСаудовская АравияАйдарус аз-Зубейди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала