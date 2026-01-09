Книга, которую не осилил даже ИИ: что зашифровано в манускрипте Войнича?

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Двести сорок страниц, написанных на несуществующем языке. Растения, которых нет в природе. И научная теория, вгоняющая в краску даже ученых. Над этой книгой бились криптографы, взламывавшие коды нацистов. Ее изучали с помощью искусственного интеллекта и шпионских технологий. Результат один — полный провал.
Авантюрист, который обманул иезуитов
Начало XX века. Михаил Войнич, польский революционер, сбежавший из Российской империи, пытается выжить в Лондоне, торгуя антиквариатом. Дела идут плохо. Рыцарские доспехи больше никого не интересуют — аристократы требуют мистики и тайн.
Войнич по своим каналам получает информацию о том, что иезуиты втайне от Ватикана распродают сокровища, накопленные за триста лет. Чтобы получить туда доступ, он приукрашивает биографию, выдает себя за богатого коллекционера по имени Вилфред и таким образом добывает приглашение на виллу Мондрагоне неподалеку от Неаполя.
В старом сундуке, среди вырванных библейских страниц, лежит рукопись, а в ней — странные символы, неизвестные растения, непонятные схемы... Монахи уверяют, что это труд самого Роджера Бэкона, великого схоласта XIII столетия. Войнич делает вид, что сомневается. Торгуется. И покупает.
До конца жизни, до 1930 года, он будет пытаться расшифровать эту книгу. Откажется продавать ее, несмотря на баснословные предложения. Умрет, так и не узнав ответа.
Серьезная артиллерия в деле
После смерти Войнича за манускрипт взялись профессионалы. В 1950-х его изучал Уильям Фридмен — криптолог, который во время Второй мировой сломал японскую шифровальную машину PURPLE. Один из лучших умов своего времени потерпел неудачу.
Применяли методы лингвистики, технологии спецслужб, компьютерный анализ. Подключили искусственный интеллект. Ничего.
Долгое время даже подлинность рукописи вызывала споры. В 2004-м лингвист Гордон Рагг выдвинул версию: Войнич сам подделал документ, а легенду про иезуитов выдумал. Учитывая биографию торговца-авантюриста, теория звучала убедительно.
Точно не подделка
В 2009-м провели радиоуглеродный анализ. Выяснилось, что пергамент изготовлен из шкур животных, погибших между 1404 и 1438 годами, а чернила и пигменты соответствуют средневековым рецептам. Значит, подделка исключена.
Манускрипт Войнича — это осмысленный текст
Манускрипт Войнича — это осмысленный текст
Но что это за язык — загадка. Текст состоит из символов, которые назвали "войничским письмом". У него есть грамматическая структура: корни, приставки, суффиксы, повторяющиеся закономерности. Лингвисты утверждают, что это естественный человеческий язык, а не бессмысленный набор знаков.
Некоторые детали указывают на происхождение. Символы зодиака, форма корон на рисунках, особые зубцы на изображениях крепостей — все это характерно для Южной Германии или Северной Италии.
Пять писцов и две версии языка
В 1970-е капитан Прескотт Карриер сделал открытие: в рукописи используются два диалекта, у которых разная частота букв и разные комбинации символов. Он назвал их "Язык А" и "Язык В". Также выделил двух основных переписчиков в разделе о растениях.
Современные цифровые методы палеографии позволили узнать больше. Палеограф Лиза Дэвис определила пять разных почерков. Каждый писец имел свои особенности: угол наклона, форму петель, способ соединения элементов.
Они работали не последовательно, страница за страницей, а по сдвоенным листам — так называемым бифолиям. Это может означать две вещи: либо порядок страниц был неважен, либо листы перемешали уже после написания.
Иллюстрации, которых не должно существовать
Манускрипт разделен на шесть частей:
- Ботаническая — детальные рисунки растений, которые выглядят реалистично, но не соответствуют ни одному известному виду.
- Астрономическая — круговые диаграммы с созвездиями и планетами.
- Бальнеологическая — обнаженные женщины, купающиеся в зеленых и синих водоемах.
- Затем загадочная "Розетка" — огромный разворот с непонятной схемой.
- Раздел рецептов.
- И текстовая секция со звездочками на полях.
В 1920-е говорили, что автор — английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон. Потом создание рукописи приписывали Леонардо да Винчи. Но радиоуглеродный анализ опроверг обе версии: Бэкон к тому времени умер, а да Винчи еще не родился.
Некоторые считают рукопись сложной мистификацией. Другие — фонетической записью неписьменного средневекового языка, исчезнувшего вместе с последним носителем.
Теория, которая шокирует
В 2024-м вышла провокационная статья. Исследователи предположили: манускрипт может содержать информацию о сексе и зачатии. В позднем Средневековье врачи называли такие знания "женскими секретами".
Баварский врач Йоханнес Хартлиб, живший примерно в то же время и в том же регионе, писал о растениях, женщинах, магии и астрономии. Он рекомендовал использовать "секретные буквы" — шифры и тайные алфавиты — чтобы скрыть медицинские рецепты. Особенно те, что могли привести к контрацепции, абортам или бесплодию.
По мнению исследователей, самая большая иллюстрация — "Розетка" — может изображать средневековое представление о зачатии: девять больших кругов символизируют семь камер матки и два отверстия влагалища, которые признавала медицина того времени.
Тайна, которую никогда не разгадают?
Возможно, разгадка не в самом тексте. Возможно, нужно понять контекст XV века — эпоху, когда определенные знания считались слишком опасными для открытого изложения и за некоторые слова можно было отправиться на костер.
Манускрипт Войнича хранится в библиотеке Йельского университета*. Он оцифрован и доступен онлайн. Каждый может попытаться разгадать его. Однако до сих пор книга хранит молчание — 240 страниц, над которыми лучшие умы бьются больше столетия.
