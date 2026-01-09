Рейтинг@Mail.ru
Книга, которую не осилил даже ИИ: что зашифровано в манускрипте Войнича?
Религия
 
08:00 09.01.2026
Книга, которую не осилил даже ИИ: что зашифровано в манускрипте Войнича?
Книга, которую не осилил даже ИИ: что зашифровано в манускрипте Войнича?
Религия, Леонардо да Винчи, Лондон, Ватикан

Книга, которую не осилил даже ИИ: что зашифровано в манускрипте Войнича?

© Romance Studies 2019/Gerard CheshireОдна из расшифрованных страниц манускрипта Войнича, повествующая об извержении вулкана на острове Вулькано
Одна из расшифрованных страниц манускрипта Войнича, повествующая об извержении вулкана на острове Вулькано - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Romance Studies 2019/Gerard Cheshire
Одна из расшифрованных страниц манускрипта Войнича, повествующая об извержении вулкана на острове Вулькано
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Двести сорок страниц, написанных на несуществующем языке. Растения, которых нет в природе. И научная теория, вгоняющая в краску даже ученых. Над этой книгой бились криптографы, взламывавшие коды нацистов. Ее изучали с помощью искусственного интеллекта и шпионских технологий. Результат один — полный провал.

Авантюрист, который обманул иезуитов

Начало XX века. Михаил Войнич, польский революционер, сбежавший из Российской империи, пытается выжить в Лондоне, торгуя антиквариатом. Дела идут плохо. Рыцарские доспехи больше никого не интересуют — аристократы требуют мистики и тайн.
© Public domainМихаил Войнич
Михаил Войнич - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Public domain
Михаил Войнич
Войнич по своим каналам получает информацию о том, что иезуиты втайне от Ватикана распродают сокровища, накопленные за триста лет. Чтобы получить туда доступ, он приукрашивает биографию, выдает себя за богатого коллекционера по имени Вилфред и таким образом добывает приглашение на виллу Мондрагоне неподалеку от Неаполя.
В старом сундуке, среди вырванных библейских страниц, лежит рукопись, а в ней — странные символы, неизвестные растения, непонятные схемы... Монахи уверяют, что это труд самого Роджера Бэкона, великого схоласта XIII столетия. Войнич делает вид, что сомневается. Торгуется. И покупает.
До конца жизни, до 1930 года, он будет пытаться расшифровать эту книгу. Откажется продавать ее, несмотря на баснословные предложения. Умрет, так и не узнав ответа.

Серьезная артиллерия в деле

После смерти Войнича за манускрипт взялись профессионалы. В 1950-х его изучал Уильям Фридмен — криптолог, который во время Второй мировой сломал японскую шифровальную машину PURPLE. Один из лучших умов своего времени потерпел неудачу.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Применяли методы лингвистики, технологии спецслужб, компьютерный анализ. Подключили искусственный интеллект. Ничего.
Долгое время даже подлинность рукописи вызывала споры. В 2004-м лингвист Гордон Рагг выдвинул версию: Войнич сам подделал документ, а легенду про иезуитов выдумал. Учитывая биографию торговца-авантюриста, теория звучала убедительно.

Точно не подделка

В 2009-м провели радиоуглеродный анализ. Выяснилось, что пергамент изготовлен из шкур животных, погибших между 1404 и 1438 годами, а чернила и пигменты соответствуют средневековым рецептам. Значит, подделка исключена.
Манускрипт Войнича — это осмысленный текст
Манускрипт Войнича - это осмысленный текст - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Манускрипт Войнича — это осмысленный текст
Но что это за язык — загадка. Текст состоит из символов, которые назвали "войничским письмом". У него есть грамматическая структура: корни, приставки, суффиксы, повторяющиеся закономерности. Лингвисты утверждают, что это естественный человеческий язык, а не бессмысленный набор знаков.
Некоторые детали указывают на происхождение. Символы зодиака, форма корон на рисунках, особые зубцы на изображениях крепостей — все это характерно для Южной Германии или Северной Италии.

Пять писцов и две версии языка

В 1970-е капитан Прескотт Карриер сделал открытие: в рукописи используются два диалекта, у которых разная частота букв и разные комбинации символов. Он назвал их "Язык А" и "Язык В". Также выделил двух основных переписчиков в разделе о растениях.
© Yale University LibraryИллюстрация из манускрипта Войнича
Иллюстрация из манускрипта Войнича - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Yale University Library
Иллюстрация из манускрипта Войнича
Современные цифровые методы палеографии позволили узнать больше. Палеограф Лиза Дэвис определила пять разных почерков. Каждый писец имел свои особенности: угол наклона, форму петель, способ соединения элементов.
Они работали не последовательно, страница за страницей, а по сдвоенным листам — так называемым бифолиям. Это может означать две вещи: либо порядок страниц был неважен, либо листы перемешали уже после написания.

Иллюстрации, которых не должно существовать

Манускрипт разделен на шесть частей:
  1. Ботаническая — детальные рисунки растений, которые выглядят реалистично, но не соответствуют ни одному известному виду.
  2. Астрономическая — круговые диаграммы с созвездиями и планетами.
  3. Бальнеологическая — обнаженные женщины, купающиеся в зеленых и синих водоемах.
  4. Затем загадочная "Розетка" — огромный разворот с непонятной схемой.
  5. Раздел рецептов.
  6. И текстовая секция со звездочками на полях.
© Фото : Public domainЛукианский портрет Леонардо да Винчи
Лукианский портрет Леонардо да Винчи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Public domain
Лукианский портрет Леонардо да Винчи
В 1920-е говорили, что автор — английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон. Потом создание рукописи приписывали Леонардо да Винчи. Но радиоуглеродный анализ опроверг обе версии: Бэкон к тому времени умер, а да Винчи еще не родился.
Некоторые считают рукопись сложной мистификацией. Другие — фонетической записью неписьменного средневекового языка, исчезнувшего вместе с последним носителем.

Теория, которая шокирует

В 2024-м вышла провокационная статья. Исследователи предположили: манускрипт может содержать информацию о сексе и зачатии. В позднем Средневековье врачи называли такие знания "женскими секретами".
© Yale University LibraryИллюстрация из манускрипта Войнича
Иллюстрация из манускрипта Войнича - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Yale University Library
Иллюстрация из манускрипта Войнича
Баварский врач Йоханнес Хартлиб, живший примерно в то же время и в том же регионе, писал о растениях, женщинах, магии и астрономии. Он рекомендовал использовать "секретные буквы" — шифры и тайные алфавиты — чтобы скрыть медицинские рецепты. Особенно те, что могли привести к контрацепции, абортам или бесплодию.
По мнению исследователей, самая большая иллюстрация — "Розетка" — может изображать средневековое представление о зачатии: девять больших кругов символизируют семь камер матки и два отверстия влагалища, которые признавала медицина того времени.

Тайна, которую никогда не разгадают?

© Yale University LibraryИллюстрация из манускрипта Войнича
Иллюстрация из манускрипта Войнича - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Yale University Library
Иллюстрация из манускрипта Войнича
Возможно, разгадка не в самом тексте. Возможно, нужно понять контекст XV века — эпоху, когда определенные знания считались слишком опасными для открытого изложения и за некоторые слова можно было отправиться на костер.
Манускрипт Войнича хранится в библиотеке Йельского университета*. Он оцифрован и доступен онлайн. Каждый может попытаться разгадать его. Однако до сих пор книга хранит молчание — 240 страниц, над которыми лучшие умы бьются больше столетия.
* Внесен Минюстом в перечень нежелательных организаций.
 
Религия Леонардо да Винчи Лондон Ватикан
 
 
