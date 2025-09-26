"Женские секреты", за которые сжигали. Что скрывает манускрипт Войнича
© Yale University LibraryИллюстрация из манускрипта Войнича
Иллюстрация из манускрипта Войнича
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Йельском университете хранится книга, которая сводит с ума лучших криптографов мира более ста лет. Двести сорок страниц, исписанных неизвестными символами, с рисунками растений, которых не существует в природе, и схемами созвездий, непохожими на наши.
Манускрипт Войнича — единственная средневековая рукопись, которую до сих пор никто не смог прочесть. Над ней бились математики, лингвисты, даже спецслужбы — безуспешно. Что скрывает фолиант и почему его называют самым загадочным в мире?
Авантюрист и тайная сделка с иезуитами
А все началось с авантюрной сделки. Михаил Войнич, польский революционер, бежавший из Российской империи, пытался наладить антикварный бизнес в Лондоне. Дела шли плохо — англичанам надоели рыцарские доспехи, в моду входил мистицизм, и аристократы жаждали "чего-то более таинственного".
© Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale UniversityОдна из страниц Манускрипта Войнича
Одна из страниц Манускрипта Войнича
Войнич узнал, что иезуиты тайно распродают накопленные за три века сокровища, скрывая это от папы римского и паствы. Ради доступа к этим артефактам он приукрасил биографию, назвавшись богатым коллекционером Вилфредом, и получил приглашение на виллу Мондрагоне под Неаполем.
В старинном сундуке среди вырванных страниц из Библии лежала рукопись с изображениями неизвестных растений и животных. Стремясь набить цену, монахи уверяли, что ее написал сам Роджер Бэкон — знаменитый схоласт XIII века. Войнич, изображая опытного торговца стариной, демонстративно засомневался, но в итоге купил артефакт.
Столетие безуспешных попыток
С момента приобретения рукописи начались попытки ее расшифровки, которые не прекращаются до сих пор. До самой смерти в 1930 году Войнич продолжал работать над манускриптом, категорически отказываясь его продавать, несмотря на множество предложений.
За дело взялись лучшие умы XX века. В 1950-х рукопись изучал криптолог Уильям Фридмен, прославившийся тем, что во время Второй мировой войны сумел взломать японскую шифровальную машину PURPLE.
Использовались новейшие лингвистические методы, шпионские технологии спецслужб и даже искусственный интеллект — но находка так и не дала себя разгадать.
Долгое время даже подлинность рукописи вызывала сомнения. В 2004-м лингвист Гордон Рагг выдвинул теорию — Войнич мог подделать документ, а историю с иезуитами выдумать. Версия казалась убедительной, учитывая биографию предпринимателя с тягой к приключениям.
© Фото : Public domain Одна из страниц Манускрипта Войнича
Одна из страниц Манускрипта Войнича
Книга из XV века с секретом
Радиоуглеродный анализ в 2009-м показал: пергамент изготовлен из шкур животных, умерших между 1404 и 1438 годами. Чернила и пигменты соответствуют средневековым рецептам — это точно не подделка.
Но что за язык использован в рукописи, остается тайной. Текст написан символами, получившими название "войничский язык" — у него есть грамматические корни, приставки, суффиксы и повторяющиеся орфографические паттерны. Лингвистические анализы показывают: это естественный человеческий язык, а не выдуманная абракадабра.
© Yale University LibraryИллюстрация из Манускрипта Войнича
Иллюстрация из Манускрипта Войнича
Определенные детали — символы зодиака, дизайн короны героев и особая форма зубцов замковых стен — указывают, что манускрипт создали в южногерманском или североитальянском культурном регионе.
Пять писцов, два диалекта
В 1970-е капитан Прескотт Карриер обнаружил, что в рукописи используется два разных диалекта с различными частотами букв и комбинациями символов — он назвал их "Язык А" и "Язык В". Карриер также выделил двух основных переписчиков в ботанической части манускрипта.
Манускрипт Войнича — это осмысленный текст
Современная палеографическая экспертиза с использованием цифровых технологий выявила еще больше подробностей. Лиза Дэвис, средневековый палеограф, определила пять различных почерков в рукописи. Каждый писец имеет характерные особенности написания символов — угол наклона, форму петель, способ соединения элементов.
Писцы работали необычным способом: не по страницам или разделам, а по сдвоенным листам — бифолиям. Это может означать, что либо порядок страниц в ботанической части не был важен, либо листы переставляли уже после написания.
Странные иллюстрации
Рукопись разделена на шесть тематических частей: ботаническую, астрономическую, бальнеологическую (про купания), загадочный разворот "Розетка", рецепты и текстовую секцию со звездочками на полях.
© Yale University LibraryИллюстрация из Манускрипта Войнича
Иллюстрация из Манускрипта Войнича
Ботанический раздел содержит подробные рисунки растений, которые выглядят реалистично, но не соответствуют ни одному известному виду. Астрономическая часть показывает круговые диаграммы с созвездиями и планетами. В бальнеологическом разделе изображены обнаженные женщины, купающиеся в зеленых и синих водоемах.
Теория о "женских секретах"
В статье, опубликованной в журнале Social History of Medicine, исследователи предложили провокационную гипотезу: манускрипт может содержать информацию о сексе и зачатии. В позднесредневековые времена врачи часто называли такие знания "женскими секретами".
Баварский врач Йоханнес Хартлиб, живший примерно в то же время и в тех же местах, писал о растениях, женщинах, магии и астрономии. Он рекомендовал использовать "секретные буквы" — шифры или тайные алфавиты — для сокрытия медицинских рецептов, которые могли привести к контрацепции, абортам или бесплодию.
© Yale University LibraryИллюстрация из Манускрипта Войнича
Иллюстрация из Манускрипта Войнича
Хартлиб опасался, что "женские секреты" станут широко известны, — он беспокоился, что его труды могут способствовать внебрачному сексу, за что Бог его осудит. В незашифрованных работах он отказывался писать о женском сексуальном удовольствии, послеродовых мазях, "правильных" позах для зачатия и контрацептивных растениях.
По мнению исследователей, самая большая иллюстрация манускрипта — "Розетка" — может изображать средневековое понимание зачатия. Девять больших кругов могут представлять семь камер матки и два отверстия влагалища, которые признавала медицина того времени.
Нерешенная загадка
За столетие исследований предложены десятки теорий о содержании манускрипта. В 1920-е годы утверждали, что его написал Роджер Бэкон, позже приписывали Леонардо да Винчи. Но радиоуглеродная датировка исключает обе версии: Бэкон к тому времени уже умер, а да Винчи еще не родился.
© Фото : Public DomainПредполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи
Предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи
Некоторые считают рукопись сложной мистификацией, другие — фонетической записью неписьменного средневекового языка. Разные программы анализируют лингвистические паттерны, пытаясь найти ключ к расшифровке, но пока безуспешно.
Возможно, разгадка кроется не в самом тексте, а в понимании культурного контекста XV века, когда определенные знания считались слишком опасными для открытого изложения. Пока же Манускрипт Войнича продолжает хранить молчание, оставляя исследователей наедине с одной из самых захватывающих загадок.