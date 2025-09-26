Рейтинг@Mail.ru
"Женские секреты", за которые сжигали. Что скрывает манускрипт Войнича
"Женские секреты", за которые сжигали. Что скрывает манускрипт Войнича
"Женские секреты", за которые сжигали. Что скрывает манускрипт Войнича - РИА Новости, 26.09.2025
"Женские секреты", за которые сжигали. Что скрывает манускрипт Войнича
В Йельском университете хранится книга, которая сводит с ума лучших криптографов мира более ста лет. Двести сорок страниц, исписанных неизвестными символами, с... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Йельском университете хранится книга, которая сводит с ума лучших криптографов мира более ста лет. Двести сорок страниц, исписанных неизвестными символами, с рисунками растений, которых не существует в природе, и схемами созвездий, непохожими на наши.Манускрипт Войнича — единственная средневековая рукопись, которую до сих пор никто не смог прочесть. Над ней бились математики, лингвисты, даже спецслужбы — безуспешно. Что скрывает фолиант и почему его называют самым загадочным в мире?Авантюрист и тайная сделка с иезуитамиА все началось с авантюрной сделки. Михаил Войнич, польский революционер, бежавший из Российской империи, пытался наладить антикварный бизнес в Лондоне. Дела шли плохо — англичанам надоели рыцарские доспехи, в моду входил мистицизм, и аристократы жаждали "чего-то более таинственного".Войнич узнал, что иезуиты тайно распродают накопленные за три века сокровища, скрывая это от папы римского и паствы. Ради доступа к этим артефактам он приукрасил биографию, назвавшись богатым коллекционером Вилфредом, и получил приглашение на виллу Мондрагоне под Неаполем.В старинном сундуке среди вырванных страниц из Библии лежала рукопись с изображениями неизвестных растений и животных. Стремясь набить цену, монахи уверяли, что ее написал сам Роджер Бэкон — знаменитый схоласт XIII века. Войнич, изображая опытного торговца стариной, демонстративно засомневался, но в итоге купил артефакт.Столетие безуспешных попытокС момента приобретения рукописи начались попытки ее расшифровки, которые не прекращаются до сих пор. До самой смерти в 1930 году Войнич продолжал работать над манускриптом, категорически отказываясь его продавать, несмотря на множество предложений.За дело взялись лучшие умы XX века. В 1950-х рукопись изучал криптолог Уильям Фридмен, прославившийся тем, что во время Второй мировой войны сумел взломать японскую шифровальную машину PURPLE.Использовались новейшие лингвистические методы, шпионские технологии спецслужб и даже искусственный интеллект — но находка так и не дала себя разгадать.Долгое время даже подлинность рукописи вызывала сомнения. В 2004-м лингвист Гордон Рагг выдвинул теорию — Войнич мог подделать документ, а историю с иезуитами выдумать. Версия казалась убедительной, учитывая биографию предпринимателя с тягой к приключениям.Книга из XV века с секретомРадиоуглеродный анализ в 2009-м показал: пергамент изготовлен из шкур животных, умерших между 1404 и 1438 годами. Чернила и пигменты соответствуют средневековым рецептам — это точно не подделка.Но что за язык использован в рукописи, остается тайной. Текст написан символами, получившими название "войничский язык" — у него есть грамматические корни, приставки, суффиксы и повторяющиеся орфографические паттерны. Лингвистические анализы показывают: это естественный человеческий язык, а не выдуманная абракадабра.Определенные детали — символы зодиака, дизайн короны героев и особая форма зубцов замковых стен — указывают, что манускрипт создали в южногерманском или североитальянском культурном регионе.Пять писцов, два диалектаВ 1970-е капитан Прескотт Карриер обнаружил, что в рукописи используется два разных диалекта с различными частотами букв и комбинациями символов — он назвал их "Язык А" и "Язык В". Карриер также выделил двух основных переписчиков в ботанической части манускрипта.Современная палеографическая экспертиза с использованием цифровых технологий выявила еще больше подробностей. Лиза Дэвис, средневековый палеограф, определила пять различных почерков в рукописи. Каждый писец имеет характерные особенности написания символов — угол наклона, форму петель, способ соединения элементов.Писцы работали необычным способом: не по страницам или разделам, а по сдвоенным листам — бифолиям. Это может означать, что либо порядок страниц в ботанической части не был важен, либо листы переставляли уже после написания.Странные иллюстрацииРукопись разделена на шесть тематических частей: ботаническую, астрономическую, бальнеологическую (про купания), загадочный разворот "Розетка", рецепты и текстовую секцию со звездочками на полях.Ботанический раздел содержит подробные рисунки растений, которые выглядят реалистично, но не соответствуют ни одному известному виду. Астрономическая часть показывает круговые диаграммы с созвездиями и планетами. В бальнеологическом разделе изображены обнаженные женщины, купающиеся в зеленых и синих водоемах.Теория о "женских секретах"В статье, опубликованной в журнале Social History of Medicine, исследователи предложили провокационную гипотезу: манускрипт может содержать информацию о сексе и зачатии. В позднесредневековые времена врачи часто называли такие знания "женскими секретами".Баварский врач Йоханнес Хартлиб, живший примерно в то же время и в тех же местах, писал о растениях, женщинах, магии и астрономии. Он рекомендовал использовать "секретные буквы" — шифры или тайные алфавиты — для сокрытия медицинских рецептов, которые могли привести к контрацепции, абортам или бесплодию.Хартлиб опасался, что "женские секреты" станут широко известны, — он беспокоился, что его труды могут способствовать внебрачному сексу, за что Бог его осудит. В незашифрованных работах он отказывался писать о женском сексуальном удовольствии, послеродовых мазях, "правильных" позах для зачатия и контрацептивных растениях.По мнению исследователей, самая большая иллюстрация манускрипта — "Розетка" — может изображать средневековое понимание зачатия. Девять больших кругов могут представлять семь камер матки и два отверстия влагалища, которые признавала медицина того времени.Нерешенная загадкаЗа столетие исследований предложены десятки теорий о содержании манускрипта. В 1920-е годы утверждали, что его написал Роджер Бэкон, позже приписывали Леонардо да Винчи. Но радиоуглеродная датировка исключает обе версии: Бэкон к тому времени уже умер, а да Винчи еще не родился.Некоторые считают рукопись сложной мистификацией, другие — фонетической записью неписьменного средневекового языка. Разные программы анализируют лингвистические паттерны, пытаясь найти ключ к расшифровке, но пока безуспешно.Возможно, разгадка кроется не в самом тексте, а в понимании культурного контекста XV века, когда определенные знания считались слишком опасными для открытого изложения. Пока же Манускрипт Войнича продолжает хранить молчание, оставляя исследователей наедине с одной из самых захватывающих загадок.
"Женские секреты", за которые сжигали. Что скрывает манускрипт Войнича

© Yale University LibraryИллюстрация из манускрипта Войнича
Иллюстрация из манускрипта Войнича - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Yale University Library
Иллюстрация из манускрипта Войнича
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Йельском университете хранится книга, которая сводит с ума лучших криптографов мира более ста лет. Двести сорок страниц, исписанных неизвестными символами, с рисунками растений, которых не существует в природе, и схемами созвездий, непохожими на наши.
Манускрипт Войнича — единственная средневековая рукопись, которую до сих пор никто не смог прочесть. Над ней бились математики, лингвисты, даже спецслужбы — безуспешно. Что скрывает фолиант и почему его называют самым загадочным в мире?

Авантюрист и тайная сделка с иезуитами

А все началось с авантюрной сделки. Михаил Войнич, польский революционер, бежавший из Российской империи, пытался наладить антикварный бизнес в Лондоне. Дела шли плохо — англичанам надоели рыцарские доспехи, в моду входил мистицизм, и аристократы жаждали "чего-то более таинственного".
© Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale UniversityОдна из страниц Манускрипта Войнича
Одна из страниц манускрипта Войнича - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University
Одна из страниц Манускрипта Войнича
Войнич узнал, что иезуиты тайно распродают накопленные за три века сокровища, скрывая это от папы римского и паствы. Ради доступа к этим артефактам он приукрасил биографию, назвавшись богатым коллекционером Вилфредом, и получил приглашение на виллу Мондрагоне под Неаполем.
В старинном сундуке среди вырванных страниц из Библии лежала рукопись с изображениями неизвестных растений и животных. Стремясь набить цену, монахи уверяли, что ее написал сам Роджер Бэкон — знаменитый схоласт XIII века. Войнич, изображая опытного торговца стариной, демонстративно засомневался, но в итоге купил артефакт.

Столетие безуспешных попыток

С момента приобретения рукописи начались попытки ее расшифровки, которые не прекращаются до сих пор. До самой смерти в 1930 году Войнич продолжал работать над манускриптом, категорически отказываясь его продавать, несмотря на множество предложений.
© Public domain Михаил Войнич
Михаил Войнич - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Public domain
Михаил Войнич
За дело взялись лучшие умы XX века. В 1950-х рукопись изучал криптолог Уильям Фридмен, прославившийся тем, что во время Второй мировой войны сумел взломать японскую шифровальную машину PURPLE.
Использовались новейшие лингвистические методы, шпионские технологии спецслужб и даже искусственный интеллект — но находка так и не дала себя разгадать.
Долгое время даже подлинность рукописи вызывала сомнения. В 2004-м лингвист Гордон Рагг выдвинул теорию — Войнич мог подделать документ, а историю с иезуитами выдумать. Версия казалась убедительной, учитывая биографию предпринимателя с тягой к приключениям.
© Фото : Public domain Одна из страниц Манускрипта Войнича
Одна из страниц манускрипта Войнича - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Public domain
Одна из страниц Манускрипта Войнича

Книга из XV века с секретом

Радиоуглеродный анализ в 2009-м показал: пергамент изготовлен из шкур животных, умерших между 1404 и 1438 годами. Чернила и пигменты соответствуют средневековым рецептам — это точно не подделка.
Но что за язык использован в рукописи, остается тайной. Текст написан символами, получившими название "войничский язык" — у него есть грамматические корни, приставки, суффиксы и повторяющиеся орфографические паттерны. Лингвистические анализы показывают: это естественный человеческий язык, а не выдуманная абракадабра.
© Yale University LibraryИллюстрация из Манускрипта Войнича
Иллюстрация из манускрипта Войнича - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Yale University Library
Иллюстрация из Манускрипта Войнича
Определенные детали — символы зодиака, дизайн короны героев и особая форма зубцов замковых стен — указывают, что манускрипт создали в южногерманском или североитальянском культурном регионе.

Пять писцов, два диалекта

В 1970-е капитан Прескотт Карриер обнаружил, что в рукописи используется два разных диалекта с различными частотами букв и комбинациями символов — он назвал их "Язык А" и "Язык В". Карриер также выделил двух основных переписчиков в ботанической части манускрипта.
Манускрипт Войнича — это осмысленный текст
Манускрипт Войнича - это осмысленный текст - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Манускрипт Войнича — это осмысленный текст
Современная палеографическая экспертиза с использованием цифровых технологий выявила еще больше подробностей. Лиза Дэвис, средневековый палеограф, определила пять различных почерков в рукописи. Каждый писец имеет характерные особенности написания символов — угол наклона, форму петель, способ соединения элементов.
Писцы работали необычным способом: не по страницам или разделам, а по сдвоенным листам — бифолиям. Это может означать, что либо порядок страниц в ботанической части не был важен, либо листы переставляли уже после написания.

Странные иллюстрации

Рукопись разделена на шесть тематических частей: ботаническую, астрономическую, бальнеологическую (про купания), загадочный разворот "Розетка", рецепты и текстовую секцию со звездочками на полях.
© Yale University LibraryИллюстрация из Манускрипта Войнича
Иллюстрация из манускрипта Войнича - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Yale University Library
Иллюстрация из Манускрипта Войнича
Ботанический раздел содержит подробные рисунки растений, которые выглядят реалистично, но не соответствуют ни одному известному виду. Астрономическая часть показывает круговые диаграммы с созвездиями и планетами. В бальнеологическом разделе изображены обнаженные женщины, купающиеся в зеленых и синих водоемах.

Теория о "женских секретах"

В статье, опубликованной в журнале Social History of Medicine, исследователи предложили провокационную гипотезу: манускрипт может содержать информацию о сексе и зачатии. В позднесредневековые времена врачи часто называли такие знания "женскими секретами".
Баварский врач Йоханнес Хартлиб, живший примерно в то же время и в тех же местах, писал о растениях, женщинах, магии и астрономии. Он рекомендовал использовать "секретные буквы" — шифры или тайные алфавиты — для сокрытия медицинских рецептов, которые могли привести к контрацепции, абортам или бесплодию.
© Yale University LibraryИллюстрация из Манускрипта Войнича
Иллюстрация из манускрипта Войнича - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Yale University Library
Иллюстрация из Манускрипта Войнича
Хартлиб опасался, что "женские секреты" станут широко известны, — он беспокоился, что его труды могут способствовать внебрачному сексу, за что Бог его осудит. В незашифрованных работах он отказывался писать о женском сексуальном удовольствии, послеродовых мазях, "правильных" позах для зачатия и контрацептивных растениях.
По мнению исследователей, самая большая иллюстрация манускрипта — "Розетка" — может изображать средневековое понимание зачатия. Девять больших кругов могут представлять семь камер матки и два отверстия влагалища, которые признавала медицина того времени.

Нерешенная загадка

За столетие исследований предложены десятки теорий о содержании манускрипта. В 1920-е годы утверждали, что его написал Роджер Бэкон, позже приписывали Леонардо да Винчи. Но радиоуглеродная датировка исключает обе версии: Бэкон к тому времени уже умер, а да Винчи еще не родился.
© Фото : Public DomainПредполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи
Предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Public Domain
Предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи
Некоторые считают рукопись сложной мистификацией, другие — фонетической записью неписьменного средневекового языка. Разные программы анализируют лингвистические паттерны, пытаясь найти ключ к расшифровке, но пока безуспешно.
Возможно, разгадка кроется не в самом тексте, а в понимании культурного контекста XV века, когда определенные знания считались слишком опасными для открытого изложения. Пока же Манускрипт Войнича продолжает хранить молчание, оставляя исследователей наедине с одной из самых захватывающих загадок.
 
 
 
