Российские военные рассказали об особенностях освобождения Братского

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ рассказали о сложностях и нюансах освобождения населенного пункта Братское в Днепропетровской области, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.

Минобороны сообщило об освобождении Братского 8 января.

Штурмовик с позывным "Фартовый" рассказал, что бойцы ВС РФ действовали скрытно и работали ночью. "В населенный пункт заходили через лесополосу. Наша задача была - обезвредить мины и минные поля. Работали ночью, потому что дронов в это время меньше. Шли через путанку (препятствие из проволоки - ред.), мины, преодолевали все вручную. Мины обезвреживали по ходу. Пончо накидывали, проходили участок, потом убирали и двигались дальше", - сказал боец.

Он отметил, что российских военнослужащих подготовили для подобных операций еще на учебном полигоне, но именно в бою лучше всего раскрывается вся польза тренировок.

« "На полигоне нас этому учили, но в бою становишься сплоченнее - начинаешь понимать друг друга без слов. Уже каждый осознает, как действовать. Проще надеяться, что тебя прикроют, и сам знаешь, что прикроешь", - подчеркнул "Фартовый".

Военнослужащий с позывным "Кулик" добавил, что погода помогает российским бойцам выполнять поставленные задачи. "Сложности везде свои - путанка, дроны, боеприпасы. Старались заходить в туман, чтобы меньше видимости было. Путанку преодолевали, где-то пончо помогало: застелил, прошел, убрал и дальше пошел. В туман мне проще - не видно. Определил сектор, подошел незаметно, отработал. Потом уже остальные подтягиваются, снова выставляем сектора и двигаемся. Один фланг берет на себя, другой - соседний", - сказал он.

По его словам, когда бойцы ВС РФ штурмовали укрепленный опорный пункт ВСУ , российский пулеметчик встал из укрытия и стоя начал обстреливать позиции противника.

"Опорный пункт был укрепленный, подготовленный. Зашли, начали анализировать - с какой стороны лучше. Один отвлекает на себя, другая группа подбирается ближе. Когда подошли вплотную, по нам начали работать - РПГ, пулемет. Они были на возвышенности, мы внизу, отойти уже не могли. Наш пулеметчик сначала не видел, а потом встал и начал отрабатывать стоя", - рассказал "Кулик".