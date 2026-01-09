Рейтинг@Mail.ru
Российские военные рассказали об особенностях освобождения Братского
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 09.01.2026
Российские военные рассказали об особенностях освобождения Братского
Российские военные рассказали об особенностях освобождения Братского - РИА Новости, 09.01.2026
Российские военные рассказали об особенностях освобождения Братского
Военнослужащие ВС РФ рассказали о сложностях и нюансах освобождения населенного пункта Братское в Днепропетровской области, соответствующее видео опубликовало... РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
днепропетровская область
2026
Бойцы ВС России на подходе к Братскому преодолели мины и путанку

Российские военные в зоне проведения спецоперации
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ рассказали о сложностях и нюансах освобождения населенного пункта Братское в Днепропетровской области, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.
Минобороны сообщило об освобождении Братского 8 января.
Штурмовик с позывным "Фартовый" рассказал, что бойцы ВС РФ действовали скрытно и работали ночью. "В населенный пункт заходили через лесополосу. Наша задача была - обезвредить мины и минные поля. Работали ночью, потому что дронов в это время меньше. Шли через путанку (препятствие из проволоки - ред.), мины, преодолевали все вручную. Мины обезвреживали по ходу. Пончо накидывали, проходили участок, потом убирали и двигались дальше", - сказал боец.
Он отметил, что российских военнослужащих подготовили для подобных операций еще на учебном полигоне, но именно в бою лучше всего раскрывается вся польза тренировок.
"На полигоне нас этому учили, но в бою становишься сплоченнее - начинаешь понимать друг друга без слов. Уже каждый осознает, как действовать. Проще надеяться, что тебя прикроют, и сам знаешь, что прикроешь", - подчеркнул "Фартовый".
Военнослужащий с позывным "Кулик" добавил, что погода помогает российским бойцам выполнять поставленные задачи. "Сложности везде свои - путанка, дроны, боеприпасы. Старались заходить в туман, чтобы меньше видимости было. Путанку преодолевали, где-то пончо помогало: застелил, прошел, убрал и дальше пошел. В туман мне проще - не видно. Определил сектор, подошел незаметно, отработал. Потом уже остальные подтягиваются, снова выставляем сектора и двигаемся. Один фланг берет на себя, другой - соседний", - сказал он.
По его словам, когда бойцы ВС РФ штурмовали укрепленный опорный пункт ВСУ, российский пулеметчик встал из укрытия и стоя начал обстреливать позиции противника.
"Опорный пункт был укрепленный, подготовленный. Зашли, начали анализировать - с какой стороны лучше. Один отвлекает на себя, другая группа подбирается ближе. Когда подошли вплотную, по нам начали работать - РПГ, пулемет. Они были на возвышенности, мы внизу, отойти уже не могли. Наш пулеметчик сначала не видел, а потом встал и начал отрабатывать стоя", - рассказал "Кулик".
Российский штурмовик с позывным "Атлас" отметил, что некоторые военные ВСУ не хотят воевать. "Противник отстреливается. Они сдаются только тогда, когда у них заканчиваются патроны, боеприпасы. Или некоторые вообще не хотят воевать", - сказал боец ВС РФ.
