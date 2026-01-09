Астрономы рассказали про редкий парад планет, который будет видно с Земли

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Венера, Марс и Меркурий нескоро снова окажутся видны рядом с Солнцем после сближения, ожидающегося 22 января, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Следующее, гораздо более широкое (в пределах десяти градусов) схождение всех трех планет вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года", — рассказали там.
При этом, однако, его можно будет наблюдать на большем расстоянии, чем этой зимой. Ожидающееся же сейчас сближение на угол около трех градусов, вдобавок — с образованием такой симметричной конфигурации, в лаборатории сочли уникальным по меньшей мере в текущем столетии.
Ранее там сообщили, что 22 января три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца и образуют вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию. После этого построение начнет быстро распадаться.
На снимках космических коронографов уже стал заметен Меркурий. В то же время Венера и Марс пока находятся так близко к Солнцу, что из-за особенностей работы приборов покажутся лишь через несколько дней.