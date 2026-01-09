Рейтинг@Mail.ru
Астрономы рассказали про редкий парад планет, который будет видно с Земли - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
19:13 09.01.2026 (обновлено: 19:59 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/venera-2067034184.html
Астрономы рассказали про редкий парад планет, который будет видно с Земли
Астрономы рассказали про редкий парад планет, который будет видно с Земли - РИА Новости, 09.01.2026
Астрономы рассказали про редкий парад планет, который будет видно с Земли
Венера, Марс и Меркурий нескоро снова окажутся видны рядом с Солнцем после сближения, ожидающегося 22 января, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T19:13:00+03:00
2026-01-09T19:59:00+03:00
марс
российская академия наук
космос
земля
наука
институт космических исследований
меркурий
венера
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067033907_0:0:1013:571_1920x0_80_0_0_d4de23524b1359ea8d4979424848a6c5.jpg
https://ria.ru/20260102/buri-2066010599.html
https://ria.ru/20260106/nebo-2066620074.html
марс
космос
земля
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067033907_51:0:950:674_1920x0_80_0_0_318c6c9ae80097c5b58a1ef201ff81be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марс, российская академия наук, космос, земля, институт космических исследований, меркурий, венера, космос - риа наука, россия
Марс, Российская академия наук, Космос, Земля, Наука, Институт космических исследований, Меркурий, Венера, Космос - РИА Наука, Россия
Астрономы рассказали про редкий парад планет, который будет видно с Земли

ИКИ РАН: Венера, Марс и Меркурий снова сблизятся с Солнцем только через 12 лет

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Полный парад ближайших к Земле планет соберется около Солнца к 22 января
Полный парад ближайших к Земле планет соберется около Солнца к 22 января - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Полный парад ближайших к Земле планет соберется около Солнца к 22 января
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Венера, Марс и Меркурий нескоро снова окажутся видны рядом с Солнцем после сближения, ожидающегося 22 января, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Следующее, гораздо более широкое (в пределах десяти градусов) схождение всех трех планет вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года", — рассказали там.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Ученый рассказал, будут ли в 2026 году магнитные бури
2 января, 02:11
При этом, однако, его можно будет наблюдать на большем расстоянии, чем этой зимой. Ожидающееся же сейчас сближение на угол около трех градусов, вдобавок — с образованием такой симметричной конфигурации, в лаборатории сочли уникальным по меньшей мере в текущем столетии.
Ранее там сообщили, что 22 января три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца и образуют вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию. После этого построение начнет быстро распадаться.
На снимках космических коронографов уже стал заметен Меркурий. В то же время Венера и Марс пока находятся так близко к Солнцу, что из-за особенностей работы приборов покажутся лишь через несколько дней.
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году
6 января, 15:02
 
НаукаМарсРоссийская академия наукКосмосЗемляИнститут космических исследованийМеркурийВенераКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала