В Варшаву не пустили трактора протестующих против соглашения с Меркосур
2026-01-09T12:35:00+03:00
2026-01-09T12:35:00+03:00
2026-01-09T12:35:00+03:00
В Варшаву не пустили трактора протестующих против соглашения с Меркосур
ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Польские полицейские не пропускают в Варшаву трактора фермеров, которые едут в столицу на протест против торгового соглашения Евросоюза со странами Меркосур, сообщил РИА Новости один из фермеров.
На пятницу в центре Варшавы
запланирована крупная акция протеста фермеров, которые требуют не допустить подписания соглашения с Меркосур, опасаясь наплыва дешевого некачественного продовольствия из-за пределов Евросоюза.
"Мы с товарищами ехали в Варшаву на протест на наших тракторах. По всему видно, что манифестация будет законной и участвовать в ней на тракторе никто не запрещал. Но полиция нас остановила, заявив, что именно сегодня въезд тракторам запрещен", - сказал собеседник агентства.
"Если они и дальше будут останавливать трактора, то дороги могут быть заблокированы уже на въезде в Варшаву. Им же будет хуже", - добавил фермер.
В декабре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что лидеры стран Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января. Повторное голосование по соглашению ЕС
и Меркосур запланировано на 9 января 2026 года.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа
будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур
может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки
.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки
, объединяющий Аргентину
, Уругвай
, Парагвай
, Бразилию
и Боливию
. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне
был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.