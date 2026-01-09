В Варшаву не пустили трактора протестующих против соглашения с Меркосур

ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Польские полицейские не пропускают в Варшаву трактора фермеров, которые едут в столицу на протест против торгового соглашения Евросоюза со странами Меркосур, сообщил РИА Новости один из фермеров.

На пятницу в центре Варшавы запланирована крупная акция протеста фермеров, которые требуют не допустить подписания соглашения с Меркосур, опасаясь наплыва дешевого некачественного продовольствия из-за пределов Евросоюза.

"Мы с товарищами ехали в Варшаву на протест на наших тракторах. По всему видно, что манифестация будет законной и участвовать в ней на тракторе никто не запрещал. Но полиция нас остановила, заявив, что именно сегодня въезд тракторам запрещен", - сказал собеседник агентства.

"Если они и дальше будут останавливать трактора, то дороги могут быть заблокированы уже на въезде в Варшаву. Им же будет хуже", - добавил фермер.

В декабре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января. Повторное голосование по соглашению ЕС и Меркосур запланировано на 9 января 2026 года.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки